Goat Girl - On All Fours

Το ντεμπούτο των Goat Girl πριν από τρία χρόνια είχε μία goth-punk παλαβομάρα και σε συνδυασμό με τους φαρμακερούς, πολιτικούς στίχους, χάριζε στα 19 τραγούδια του μέσα σε 40 λεπτά, μία ιδιαίτερη νοστιμάδα και ξεχώριζε το γκρουπ από το σωρό. Στη δεύτερή τους προσπάθεια, τα μέλη της λονδρέζικης τετράδας άλλαξαν ρόλους και όργανα και τζάμαραν απελευθερωμένα σε περίεργες τοποθεσίες για να βρουν την αναγκαία έμπνευση. Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ, στο οποίο μπορεί οι πιο κοφτερές και «περίεργες» γωνίες των Goat Girl λειαίνονται χάριν ενός πιο γυαλισμένου και στρογγυλεμένου ήχου, αλλά, παράλληλα, πετυχαίνουν μία μετάβαση σε μία πιο εμπλουτισμένη παλέτα αναφορών με μικρές απώλειες ποιότητας και ταυτότητας. Έτσι, ενώ πράγματι η πολιτικοποιημένη παράνοια του ντεμπούτου εξατμίζεται φανερά, δε λείπουν παντελώς οι πιο περιθωριακές εκλάμψεις και πιθανώς, εκτιμώνται και περισσότερο στο νέο, hi-fi πλαίσιο που φυτρώνουν. Ας πούμε, οι new wave α λα Teardrop Explodes πινελιές στο “Jazz (In The Supermarket)” και στο “P.T.S.Tea”, το απροσδόκητο, ευφορικό μπιτάκι με το οποίο κλείνει το “Sad Cowboy” και η αβίαστη αλλαγή στο, καλύτερο ίσως κομμάτι του άλμπουμ, “The Crack”, αλλά και το “They Bite On You” που θυμίζει πιο πειραματικές Warpaint, είναι όλες ενδείξεις μιας μπάντας που κινείται ακόμη από τα εξερευνητικά της ένστικτα. Στα μείον της δουλειάς μπορεί να προστεθούν οι κάπως προχειρογραμμένοι στίχοι που βιάζονται να τικάρουν επίκαιρα θέματα, όπως η κλιματική κρίση, η ανειλικρίνια της Δύσης και η συλλογική κατάθλιψη της κοινωνίας, αλλά και η κάπως υπερβολική έμφαση στην κληρονομιά που άφησαν οι Broadcast και συνεχίζουν να αφήνουν οι Stereolab, δύο ονόματα που ξεπετάγονται παντού στη σχεδόν 1 ώρα του δίσκου. Οι Goat Girl, λοιπόν, δοκιμάζοντας το άλμα στην επόμενη πλαγιά, κάπου μπουρδουκλώθηκαν, αλλά σημασία εκεί πως κουτσά-στραβά, πήδηξαν εκεί χωρίς να χάσουν όλα όσα τις κάνουν μία «διαφορετική» από τις υπόλοιπες μπάντα. Επόμενος στόχος; Οι απάτητες κορυφές.

Άκου κι αυτό: Broadcast - Tender Buttons (2005), Stereolab - Fab Four Suture (2006), Warpaint - Warpaint (2014)