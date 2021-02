Biosphere - Angel’s Flight

Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενσωμάτωση samples από το κύκνειο έργο του Ludwig van Beethoven σε συναισθηματικές ambient υφές προτείνει με την ολόφρεσκη νέα του δουλειά ο αξιόλογος νορβηγός παραγωγός Biosphere (Geir Jenssen), συνεχίζοντας το εξερευνητικό ταξίδι που ξεκίνησε το 2016 με τη σπουδή του στην παραδοσιακή μουσική της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στο Departed Glories. Τα πρώτα κομμάτια κυλάνε σαν μια ενιαία, παρατεταμένη νότα σε μια περίεργα μονότονη απόδοση των εγχόρδων του Opus 131, τόσο φιλτραρισμένων μέσα στις drone δομές του Biosphere, που σχεδόν δεν γνωρίζονται ακόμα και από λάτρεις της κλασικής μουσικής. Περίπου στη μέση του δίσκου, όμως, το ομώνυμο “Angel’s Flight” λειτουργεί σαν ξύπνημα από έναν απροσδιόριστο ονειρικό λήθαργο και αμέσως μετά τα πράγματα ξεκαθαρίζουν με τα “As Pale as a Peral” και το “Faith and Reverence” που τραβάνε τα σύννεφα μπροστά από την κεντρική αναφορά του δίσκου, αφήνοντάς την να λάμψει όπως της αξίζει. Το άλμπουμ κλείνει υπέροχα με την αυθύπαρκτη δυναμική των εξαιρετικών “Unclouded Splendour” και “Remote and Distant” που αποδίδουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διασκευαστικό όραμα του Σκανδιναβού. Το Angel’s Flight είναι ένα άνισο πόνημα, που αργεί δραματικά να δείξει τις προοπτικές του, αποζημιώνει ωστόσο τον υπομονετικό ακροατή με μερικές από τις καλύτερα αλλοιωμένες φράσεις του Beethoven που θα μπορούσε ποτέ να ακούσει κανείς.

