Actress - Karma & Desire

Το παντοδύναμο εργαλείο της ανθρώπινης ζωντανής φωνής αξιοποιεί για πρώτη φορά ο πολύπειρος βρετανός μουσικός παραγωγός Darren J. Cunningham -ευρύτερα γνωστός ως Actress- κυκλοφορώντας στο label της Ninja Tune έναν από τους καλύτερους δίσκους του μέχρι σήμερα. Μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα πολύπλοκα τερτίπια στα οποία αρεσκόταν στις προηγούμενες δουλειές του και αφήνοντας χώρο στα πιασάρικα φωνητικά των προσκεκλημένων του, κάνοντας ένα βήμα πίσω ως προς τις φιλοδοξίες του στην παραγωγή χάριν της μελωδικότητας και απλότητας, ο Actress τολμάει να βαδίσει σε έναν φαινομενικά ευκολότερο δρόμο, προκειμένου να φτάσει πιο κοντά στο βάθος των στόχων του. Δομημένο ξεκάθαρα σε δύο άξονες, τα ρυθμικά house και techno μοτίβα που τόσο καλά γνωρίζει ο Actress και τα νεόκοπα πιανιστικά τοπία που εντάσσει στο υφολογικό του παιχνίδι, το Karma and Desire μπορεί να φαντάζει σε στιγμές κάπως ανισόπεδο, ωστόσο αποζημιώνει με εξαιρετικά δείγματα και από τα δύο αυτά βασικά συστατικά του. Το στοιχειωτικό spoken word της Zsela στο κλασσικό βαρύ house μοτίβο του “Angels Pharmacy” και η pop όαση του “VVY” με την επίκληση στο συναίσθημα που εκλύουν αφειδώς τα φωνητικά του δημοφιλούς βρετανού καλλιτέχνη Sampha είναι τα αδιαμφισβήτητα highlights του δίσκου και οι καλύτερες αποδείξεις της δυναμικής που έχει αυτή η έξοδος του Actress από τη μοναχική σπηλιά του, όπου σχεδόν αυτιστικά μοχθούσε να παράξει μουσική από τεχνολογία αιχμής. Το Karma and Desire είναι ο ήχος της αφύπνισης του ηλεκτρονικού ανθρώπου που συνειδητοποιεί ότι ακόμα κι αυτός χρειάζεται μια διαπροσωπική επαφή για να κάνει ένα βήμα παραπέρα.

Άκου και αυτό: Mary and The Boy – Mary and The Boy (2007), James Blake – Assume Form (2019), Kelly Lee Owens – Inner Song (2020)