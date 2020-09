Kelly Lee Owens - Inner Song

Δεν ονομάζεται τυχαία Inner Song το δεύτερο άλμπουμ της Kelly Lee Owens. Η κυκλοφορία του ακολουθεί μία περίοδο που η ίδια η ουαλή ηλεκτρονική μουσικός χαρακτήρισε ως «μία από τις πιο δύσκολες της ζωής της» και μέσα από αυτό προσπαθεί να την ξορκίσει και να βρει, πράγματι, την εσωτερική της αρμονία, αυτό το τραγούδι εντός της που τα κουρδίζει όλα στη σωστή συχνότητα. Γι’ αυτό το Inner Song δεν είναι ένα τυπικό άλμπουμ εξωστρεφούς, ηλεκτρονικής μουσικής: τα βλέμματα είναι προς τα μέσα και η σύνδεση που προτείνει είναι αυτή με τον εαυτό μας, έτσι ώστε να έχει αληθινή αξία η επικοινωνία μας με τον έξω κόσμο. Η θεϊκή διασκευή στους Radiohead με το “Arpeggi” είναι το ιδανικό άνοιγμα: σαν ένα ηχητικό big-bang που λυτρώνει τη μουσικό από τα αποδυτήρια και δημιουργεί ζωή για τη συνέχεια. Αυτό εξερευνά πολλές γωνίες σύγχρονης και στιλάτης ηλεκτρονικής μουσικής σε συγχρονισμό με αθέατες πτυχές του εσωτερικού σύμπαντος της Kelly Lee Owens. Το “On” ξεκινάει ως ένα μετριοπαθές, electro pop κομμάτι και καταλήγει σε ένα απελευθερωτικό, επαναλαμβανόμενο beat. Το “Re-Wild” είναι ένας σκοτεινός synth-pop ύμνος επανασύνδεσης με τη φύση. Το “Melt!” σκάει σαν ένας σέξι techno δυναμίτης. Το “Flow” θα μπορούσε να μείνει στα χρονικά, ντύνοντας μία κλασική στιγμή ερωτικής έντασης στον κινηματογράφο, ενώ το ηχητικό και λυρικό μάντρα του “Night” είναι μία ωδή στην ελευθερία που βρίσκει κανείς στην μοναχικότητα. Πάντως, το πιο ξεχωριστό τραγούδι του δίσκου είναι το «παράξενο» “Corner Of My Sky” με τα φωνητικά του John Cale που έρχονται προς το τέλος και στα ουαλικά, λες και η Kelly Lee Owens αγκαλιάζει πλέον όλη της την αληθινή φύση, μαζί και τις ρίζες της. Το Inner Song είναι ένα άλμπουμ για ανθρώπους που έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους, τα πάνε καλά επιτέλους με αυτόν και μπορούν να μείνουν μόνοι τους σε ένα δωμάτιο και να χορέψουν μαζί του. O χορός με το Inner Song είναι η σωματοποίηση της κατάκτησης αυτής της νέας, εσωτερικής αρμονίας.

