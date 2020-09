Park Hye Jin - How Can I

Απευθείας από τη σχολή Peggy Gou της Νοτίου Κορέας, μια ακόμη περσόνα της με αξιώσεις αναδυόμενης K-house σκηνής, η dj Park Hye Jin επιστρέφει με τα δεύτερο EP της, How Can I, για νας μας χορέψει στους ρυθμούς των έξι νέων ονείρων που είδε. H Park Hye Jin εξαργύρωσε την επιτυχία και τη γενική παραδοχή που γνώρισε με το IF U WANT IT με μια κάρτα εισόδου στο χρυσό label της Ninja Tune και επιστρατεύοντας τα rap βιώματά της, επιδιώκει να διευρύνει την γκάμα της με θάρρος και τόλμη, αν και όχι πάντα με απόλυτη επιτυχία. Τα έξι tracks του How Can Ι ρέουν καβάλα στην εποχή τους κυνηγώντας το trend των ιδιωμάτων της trap, με πιο ηχηρό παράδειγμα το ομότιτλο κομμάτι, ένα αμφιλεγόμενο μίγμα beats και φωνητικών που -αν και κάπως εκβιαστικά-καταλήγει ελκυστικό. Ιδίως σε συνδυασμό με το αμέσως επόμενο προηγούμενο εξαιρετικό “Can You” και το αμέσως επόμενο δυναμικό techno θραύσμα του “No” συνθέτουν μια εντυπωσιακή, πιασάρικη και άκρως ενδιαφέρουσα τριπλέτα που υπό άλλες συνθήκες θα ανέβαζαν το How Can I σε πολύ υψηλότερες βαθμολογικές κλίμακες. Όμως, κάτι η αδύναμη σύνδεση αυτού του ηχητικού πυρήνα με το εναρκτήριο “Like This” (η dreamy house διάθεση του οποίου λες και είχε ξεμείνει από το προηγούμενο EP και οι γενικότερα χαλαροί αρμοί μεταξύ των διαφορετικών μουσικών επιρροών), κάτι η σε σημεία ανούσια επανάληψη των κατά τα άλλα γοητευτικών δίγλωσσων φωνητικών, το How Can I στερείται της συνοχής και της σφραγίδας της υψηλής κλάσης που ενδεχομένως επεδίωκε. Είναι ένας χαρακτηριστικός δίσκος αυτού που συμβαίνει τώρα στην υπόγεια pop πλευρά της ηλεκτρονικής μουσικής κουλτούρας.

Άκου και αυτό: Yaeji – Yaeji (2017), Peggy Gou – Once (2018)