Emma Ruth Rundle & Thou – The Helm of Sorrow

Ή αλλιώς, λίγο May Our Chambers Be Full ακόμα.

Η νέα πραγματικότητα επιβάλει στους μουσικούς που προσπαθούν να ζήσουν μέσα από τη μουσική τους, να ξεφεύγουν από την πρακτική της κυκλοφορίας ενός άλμπουμ και του promotion γύρω από τις κρίσιμες ημερομηνίες που το αφορούν. Πλέον, ο καλλιτέχνης πρέπει να παραμένει στην επικαιρότητα για μια μακρά περίοδο, αφού οι ακροατές βομβαρδίζονται καθημερινά με υπέρογκη πληροφορία, που δυστυχώς καθιστά ανέφικτη την επεξεργασία της, με συνέπεια να λησμονούν γρήγορα τη μουσική που τους κερδίζει πρόσκαιρα το ενδιαφέρον. Έτσι, συνεργασίες του βεληνεκούς των Thou και της Emma Ruth Rundle για να εγκαθιδρυθούν στην συνείδηση του κοινού, θα πρέπει να επανέρχονται με νέες, μικρότερες κυκλοφορίες, ακόμα και αν δεν έχουμε καν χωνέψει το ντεμπούτο τους. Έτσι στο ep The Helm of Sorrow, περιλαμβάνονται τρεις πρωτότυπες συνθέσεις από τα studio sessions του δίσκου May our Chambers Be Full και μια εκπληκτική διασκευή στο "Hollywood" των The Cranberries που κάλλιστα όλα θα μπορούσαν να ανήκουν στην full length κυκλοφορία (μπορούσες να τα αποκτήσεις όλα μαζί στην Die Hard έκδοση που εξαφανίστηκε σε λίγες μέρες). Η Emma Ruth Rundle ερμηνεύει χαμηλόφωνα στα πρώτα λεπτά του "Orphan Limbs" θυμίζοντας έντονα την Patti Smith και βασικά, προετοιμάζει το έδαφος, για το ρυθμικό ξέσπασμα παρέα με τον Bryan Funck στον στίχο “the pulp of our existence soaked in a greed for higher vitality”. To "Crone Dance" ανήκει σχεδόν αποκλειστικά στον sludge/drone ήχο των Thou, με την Emma να προσφέρει μόνο κάποιες συνοδευτικές φωνητικές μελωδίες, ενώ η σύνθεση που κερδίζει τις εντυπώσεις λόγω της απόλυτης αρμονίας των δύο προσεγγίσεων είναι το "Recurrence". Αυτή η σύνθεση σίγουρα θα μπορούσε να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του full length και μάλιστα να αποτελεί highlight του. Και μόνο για αυτό το τραγούδι, το ep είναι απαραίτητο για όσους λάτρεψαν την συνεργασία αυτή.

