Beach Bunny - Blame Game

Με κάποιο άλλο εξώφυλλο, ίσως να μην είχα πατήσει ποτέ το play στο συγκεκριμένο ep και να μην μάθαινα αυτή την τετραμελή ηλιόλουστη μπάντα από το ανεμώδες Σικάγο. Οι Beach Bunny μετρούν ένα ολοκληρωμένο ντεμπούτο (το περσινό Honeymoon) και αισίως 5 eps με το Blame Game, στα 4 κομμάτια του οποίου δοκιμάζουν τις πιο στρογγυλές συνθέσεις τους και σπρώχνουν την indie pop τους προς pop punk γωνίες. Οι στίχοι, μέσα στην ειλικρινή τους προβλεψιμότητα μετεφηβικής αναζήτησης και γυναικείας ενδυνάμωσης (“Good Girls (Don't Get Used)” και τα “Nice Guys” δεν είναι τέτοια), χωράνε ενίοτε έξυπνες και σταράτες στροφές (“I want someone who actually wears hearts inside their eyes / And isn't only interеsted in what's between my thighs / You win me likе a trophy, not a consolation prize”), από (και για) κορίτσια που περνάνε το χρόνο τους στην εναλλακτικά cool δισκοθήκη τους, την ονειροπόληση κάτω από τις κρεμασμένες σε πίνακα με φελλό φωτογραφίες τους, το infinite scrolling στο Instagram και το ανάμεσά τους. Μην περιμένετε να εκπλαγείτε από κάποια πρωτοτυπία εδώ. Απλώς, αφεθείτε στην υπενθύμιση πως το indie συχνά είναι άκρως ικανοποιητικότερο όταν δεν «κλαίει» και απολαύστε την εθιστική αφέλεια αυτών των τραγουδιών. Κι έπειτα, μην ξεχνάτε πως ένα manga εξώφυλλο και το στοιχείο της έκπληξης είναι πάντα αρκετά για να δώσουν έξτρα πόντους.

