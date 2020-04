Όταν είσαι έξυπνος και παίζεις indie pop, ξέρεις πως να κλέβεις τα καλύτερα από τους καλύτερους. Γιατί, καλή η κασέτα C86, αλλά δεν θα είχε περισσότερη πλάκα αν την έμπλεκε κανείς με λίγη 90s pop punk ενέργεια; Και καλές οι Raincoats, αλλά, δοκίμασε κανείς να εφαρμόσει όσα έμαθε από αυτές, φορώντας στα κρυφά 60s φουσκωτές περούκες και βλέποντας τη φωτεινή πλευρά της ζωής; Για να μην ψάχνεστε, όλα αυτά το σκέφτηκε πριν από εσάς για εσάς το τρίο των Exbats από την Αριζόνα που είχε, μέσα σ’ όλα, το γνώθι σαυτόν να υπάρξει εύστοχο και περιεκτικό ήδη από τον τίτλο της νέας του δουλειάς. Εδώ έχει πάντα ήλιο, ο χρόνος σταμάτησε στις αρχές των 90s και κάθε τι πάνω από τρία λεπτά κόβεται στο μοντάζ. Όποιος, δε, προτιμάει τους Beatles από τους Monkees, θα περνάει απ’ ευθείας έξω. Χαλάλι, όταν η Inez Mclain λέει “I Got The Hots For Charlie Watts”, με τρόπο που θα έκανε τους Big Star υπερήφανους.



Άκου κι αυτό: Wussy - Attica! (2014), The Raincoats - The Raincoats (1979), Big Star - Radio City (1974)