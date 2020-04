Πριν γραφτεί το οτιδήποτε για την μπόλικη και αξιόλογη μουσική που θα βρει κανείς στο νέο, διπλό αλμπουμ των Heaven Shall Burn, είναι απαραίτητο να γίνει ειδική μνεία για το υπέροχο εξώφυλλο που επιμελήθηκε ο αξεπέραστος Eliran Kantor και κερδίζει άμεσα τις εντυπώσεις. Έχοντας ήδη οκτώ αξιόλογους δίσκους, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από μια δυνατή κυκλοφορία στο πλαίσιο του μελωδικού deathcore. Αυτή τη φορά, ίσως οι μελωδίες να είναι αρκετά περισσότερες, με κλασικές κιθάρες, ηλεκτρονικούς ήχους, κλασικό πιάνο, ορχηστρικά μέρη να προσθέτουν ανάσες στην ομοβροντή του πολεμικού death metal των Heaven Shall Burn. Το οποίο, ως βασικός άξονας της μουσικής τους, όταν βασίζεται στην δυναμική του, χαρίζει αξιομνημόνευτες συνθέσεις ("Eradicate", "What War Means", "Critical Mass"). Αντίθετα, οι συνθέσεις που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία «διαφοροποίησης», όχι μόνο δεν καταφέρνουν να εντυπωσιάσουν, αλλά, αποπνέουν και μια αίσθηση επιτήδευσης ("Übermacht", "La Résistance", "Weakness Leaving My Heart"). Οι HSB έπεσαν στην ίδια παγίδα που έχουν πέσει πάμπολα σχήματα που θεωρούν ότι διαθέτουν αρκετές ιδέες για να υποστηρίξουν ισότιμα ένα άλμπουμ σχεδόν 100 λεπτών. Ακόμα και έτσι όμως, το Of Truth and Sacrifice διαθέτει τις εκρηκτικές στιγμές του και τον αναμενόμενο ακτιβισμό στους στίχους του έτσι ώστε να καταφέρνει να είναι πειστικό για κάθε ακροατή που γουστάρει κάτι πιο ακραίο από την μέση metalcore μπάντα.

