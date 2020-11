Emma Ruth Rundle / Thou – May Our Chambers Be Full

Η συνεργασία της Emma Ruth Rundle με τους Thou δεν εμπίπτει στο πλαίσιο μιας έξυπνης marketing απόφασης που προέκυψε από την ανάγκη εκμετάλλευσης του hype γύρω από τους καλλιτέχνες. Είναι από εκείνες τις λίγες περιπτώσεις που η αναγνώριση κοινών περιοχών αισθητικής, επιβάλλει την σύμπλευση στα πλαίσια ενός τραγουδιού ακόμα και ενός δίσκου. Και αν στην συγκεκριμένη περίπτωση, η εύκολη λύση θα ήταν οι Thou να κινηθούν σε πιο ατμοσφαιρικές επιλογές, με εκτεταμένη χρήση ακουστικής κιθάρας ή post metal προσέγγιση, ευτυχώς για όλους μας, επιλέγεται από κοινού η δύσκολη οδός. Σχεδόν σε ολόκληρο το May Our Chambers Be Full προσαρμόζεται η επιβλητική αλλά και ταυτόχρονα εύθραυστη φωνητική παρουσία της Rundle στην ακρότητα της μουσικής των Thou, χωρίς να χάνεται η δυναμική ή το βάρος που προσδίδουν οι δεύτεροι στον ήχο τους.

Αν και το εναρκτήριο "Killing Floor" δεν αντιπροσωπεύει αυτό που κάνουν στο υπόλοιπο άλμπουμ, είναι μια αρκετά ευχάριστη σύνθεση σε σχέση με το σκοτάδι που απλώνεται λίγο αργότερα. To "Monolith" είναι η σύνθεση που ανοίγει τον χορό των πιο σημαντικών στιγμών του δίσκου, με την ξεκάθαρη doom/heavy rock κατεύθυνση που έχει. Κι όσο και αν συμπαθούμε καλλιτεχνικά την Emma Ruth Rundle, στις επόμενες δύο συνθέσεις που ακολουθούν ("Out of Existence", "Ancestral Recall") o Bryan Funck με τα σκληρά φωνητικά του, κερδίζει τις εντυπώσεις στο δίπολο που χτίζουν οι φωνές τους.

Και κάπου εδώ εδρεύουν οι όποιες ενστάσεις υπάρχουν για την επιτυχία του εγχειρήματος. Το ερώτημα «Πόσο χρειάζονταν τα τραγούδια την παρουσία της Rundle;» είναι εύλογο σε μεμονωμένες στιγμές του δίσκου. Όμως η έναρξη και εξέλιξη του "Magickal Cost" ή το σύνολο της ερμηνείας της στο συγκλονιστικό "The Valley" μόνο θετικό πρόσημο δίνουν στην συμμετοχή της. Όταν σε ένα άλμπουμ μόλις 36 λεπτών εντοπίζεις 3-4 από τις καλύτερες συνθέσεις της χρονιάς, οι συντελεστές αξίζουν ισότιμα τα εύσημα, άσχετα με το ποσοστό συνεισφοράς τους. Άλλωστε, το αποτέλεσμα είναι τόσο σφιχτό σε ύφος και αισθητική, που μόνο τυχαία δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη συνέργεια.

Παρά την αδιαμφισβήτητη ποιότητα που διαθέτει το σύνολο του δίσκου και την προφανή επικράτηση της πλευράς των Thou στις συνθέσεις, δύσκολα το May Our Chambers Be Full θα φέρει νέους ακροατές στο γκρουπ, λόγω της ακρότητας που περιέχει στον ήχο του. Αντίθετα, για πολύ κόσμο του metal, ήρθε η ώρα να γνωρίσει μια από τις ελπίδες της αμερικάνικης indie μουσικής.