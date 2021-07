Η δεύτερη δουλειά του RSN, κατά κόσμον Άρη Αζιλαζιάν, στο γερμανικό label της Agogo Records βγήκε επιτέλους από τον φούρνο μετά από 2μιση χρόνια προετοιμασίας και με την πρώτη κιόλας ακρόαση φαίνεται ότι έχει αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Το Motion είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ένας μεστός και ώριμος δίσκος που πρεσβεύει με διακριτική σιγουρά την άρτια τεχνική και τον ολοκληρωμένο ήχο του δημιουργού του. Από το φρέσκο και σύγχρονο εξώφυλλο σε επιμέλεια του Till Noon μέχρι την εξαιρετική ποικιλία συνεργασιών, το Motion τραβάει τον ακροατή του από έξω προς τα μέσα και τον περιστρέφει σε μια απολαυστική δίνη σε όλο το φάσμα της trip hop και της downtempo. Εκτός από τα δυνατά και άκρως ραδιοφωνικά singles “Motion” με την συνδρομή της Irene και “Her Sign” με τον πολύτιμο MC Yinka, την προσοχή τραβάνε τα υπέροχα φωνητικά της Thaliah στα tracks “Out of the Cage" και “Another Fight”, ενώ το ούτι της Βάσιας Βουγιούκλη στο εξαιρετικό “Way Out” φέρνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανατολίτικη καλοκαιρινή μελαγχολία κλείνοντας το μάτι σε μια πολύ μακρινή απροσδιόριστη ηχώ του Gonjasufi. Σε τροχιά γύρω από το νέο κόσμο του RSN, το Motion και οι εννέα του πλανήτες είναι ένα άξιο soundtrack του σύγχρονου ελληνικού καλοκαιριού –όπως το εννοεί και θέλει να το βιώσει ο καθένας.

