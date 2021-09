Δεν θα πώ ψέματα, το όνομα της Kid Moxie έχει κάνει βόλτες αρκετά στο οπτικό μου πεδίο και ακόμα και η συνεργασία της με τον Gaslamp Killer δεν ήταν ικανή να με ευαισθητοποιήσει και να με βάλει να ασχοληθώ μαζί της. Όταν όμως το κάνει label με κύρος που σε έχει συνηθίσει σε σωστά releases, στέκεσαι, παρατηρείς και ακούς καλύτερα. Οι δίσκοι που παρουσιάζονται ως film score πάντα μου τραβάνε την προσοχή γιατί πιστεύω πως οι μουσικοί νιώθουν ελεύθεροι και πιο δημιουργικοί πατώντας πάνω σε ταινίες. Συμμετέχουν, διαμορφώνουν, αλλάζουν. Ο ήχος άλλωστε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτή την κινηματογραφική διαδικασία. Η συνταγή του Not To Be Unpleasant But We Need To Have A Serious Talk -του soundtrack της ομώνυμης ταινίας του Γιώργου Γεωργόπουλου που υπογράφει η Kid Moxie με την συμβολή του Σεραφείμ Τσοτσώνη στην παραγωγή- είναι συγκεκριμένη. Καλή ποπ που σε παίρνει μαζί της με 80s χαρακτηριστικά - σαν αυτή του Breakbot, αυτή του Drive. Πιο λιτή απο του Com Truise αλλά και πιο συναισθηματική απο αυτή του John Carpenter. Αναλογικά synths πλέκουν ερωτικά μοτίβα, πνιγμένα στο reverb που άλλες φορές θυμίζουν το Blade Runner και άλλες αυτοσχέδιo new wave απο της Ευρώπη του 1980. Δυνατή και απρόσμενη στιγμή η καλοδουλεμένη διασκευή στο ''Big in Japan'' που τελειώνει κάθε πλευρά - συνταγή επιτυχίας για κάθε φιλμ που σέβεται τον εαυτό του. Το προσεγμένο βινύλιο του Not To Be Unpleasant But We Need To Have A Serious Talk είναι ένα ακόμα εξαιρετικό release από το παραγωγικό πατρινό label Veego records που αξίζει τη σημασία και την προσοχή μας.