Ένας μέσος, ημι-ανώνυμος μουσικός σε ανώνυμα clubs και μπαρ εξαφανίζεται μια βροχερή νύχτα με αστραπόβροντα, στη μέση ενός συνηθισμένου live και έκτοτε δεν τον ξαναβλέπει κανείς. Σε μια άλλη διάσταση, ο μουσικός P. Thomas έχει βγει απλώς να κάνει ένα τσιγάρο, και όταν επιστρέφει στη σκηνή που πριν από λίγο έπαιζε, η ίδια πόρτα οδηγεί σε ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό, σε ένα άλλο, θορυβώδες club, όπου ο χωροχρόνος έχει πάρει νιοστές στροφές, και αυτός φλερτάρει ήδη με την ανυπαρξία.

Στο νέο αυτό πόνημα του Βαγγέλη Μακρή, μέλους των A Victim of Society, η βασική ιδέα της χωροχρονικής εξέλιξης των μικρών, καθημερινών ανθρώπων, με τις μικρές καθημερινές συνήθειες και τα μικρά, καθημερινά συναισθήματα εξυπηρετείται απλά, διακριτικά και ήσυχα -όπως και η παρουσία του P. Thomas στον κόσμο από τον οποίο εξαφανίστηκε- με αξιοσημείωτες ασκήσεις πάνω στην ονειρική πλευρά της electro punk-rock παράδοσης. Η αισθητική απόρροια του EP κατακλύζει, με την πρώτη κι όλας ακρόαση, τον χώρο με σύννεφα καπνού που παίρνουν τις μορφές του Alan Vega, του Nick Cave και του James Murphy, αλλά -σε ανεπαίσθητες στιγμές- και του Bruce Springsteen και του Elvis Presley. Η τόσο-όσο σκοτεινή κυρίαρχη περσόνα γύρω από την οποία δομήθηκε το EP αφομοιώνει πολύ όμορφα τις αναφορές της και γράφει άλλοτε τραγούδια με καθαρά σύγχρονο πρόσημο, όπως το εναρκτήριο “Medication” και άλλοτε θραύσματα μιας άλλης εποχής, που, ποιος ξέρει, να ήταν από τότε αυτή εδώ – με το “Now or Never” να ηχεί σαν το sequel του “Dream Baby Dream” των Suicide.

To P. Thomas EP είναι -αν μη τι άλλο- ένα πολλά υποσχόμενο σκαρίφημα ενός concept που θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε ολοκληρωμένο σε μεγαλύτερη φόρμα, με περισσότερες οξείες γωνίες. Ο φανταστικός χαρακτήρας του P. Thomas είναι σαν εκείνους τους γλυκόπικρα ξοδεμένους, γοητευτικούς ντετέκτιβ των αγαπημένων μας αστυνομικών βιβλίων –με το που σβήνουν το τελευταίο τσιγάρο, ανάβουν το επόμενο, ενώ ο αναγνώστης – σε αντίθεση με τους θαμώνες στο κέντρο που εμφανιζόταν ο P. Thomas- το επόμενο καρέ, την επόμενη περιπέτεια.

Άκου κι αυτό: Suicide – Suicide: Alan Vega and Marting Reve, Nick Cave & The Bad Seeds – Let Love In (1994), LCD Soundsystem – American Dream (2017), Liars – The Apple Drop (2021)