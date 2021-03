Veslemes – The Nest

Τον τελευταίο καιρό ο Γιάννης Βεσλεμές μοιάζει να αφήνει πίσω του το Felizol, το καλλιτεχνικό, δηλαδή, ψευδώνυμο που τον καθιέρωσε, χρησιμοποιώντας πια το επώνυμό του για να υπογράψει τη μουσική του, καθώς αυτή είναι η δεύτερη κυκλοφορία του ως Veslemes και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Το The Nest κυκλοφορεί στην μαδριλένικη Rotten City και περιέχει έξι κομμάτια, τρεις συνθέσεις του ίδιου του Βεσλεμέ και τρία remixes στα αυθεντικά κομμάτια από διάφορους καλλιτέχνες. Εδώ φαίνεται πια ξεκάθαρα πως έχει κατακτήσει ένα πολύ προσωπικό ύφος στη μουσική του με σκοτεινά ηχοχρώματα και μυστικιστική ατμόσφαιρα σε dark disco, indie-dance και new wave βάσεις. Ο δίσκος ξεκινά με το κομμάτι που δανείζει το όνομα του στο EP, ένα spooky, weird disco cut με «γοτθικά» φωνητικά απο τον ίδιο. Τα "Neon Pilgrims Stutter In The Daylight" και "Holy Sharp" που ακολουθούν είναι μια διλογία αργόμπιτης, ατμοσφαιρικής, ψυχεδελικής dance/electronica, για την οποία προσωπικά πετάω τη σκούφια μου. Τα remixes οδηγούν τον ακροατή σε dancefloor μονοπάτια με το remix των Trio Misterio στο "Holy Sharp" να ξεχωρίζει, μια χορευτική «βομβίτσα» που θα έπαιζαν εύκολα Djs όπως οι Red Axes. Εικάζω πως ο Βεσλεμές είναι σε φόρμα τον τελευταίο καιρό και διεκδικεί επάξια την θέση του στην εμπροσθοφυλακή των εγχώριων δημιουργών ηλεκτρονικής μουσικής.

