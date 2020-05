Red Axes - Red Axes

Με την τελευταία τους κυκλοφορία στην Dark Entries το θωρηκτό ντουέτο της club σκηνής του Τελ Αβίβ σφραγίζει με τον καλύτερο τρόπο την δεκαετή συνεργασία του με την ετικέτα, πετυχαίνοντας κάτι αρκετά δύσκολο για τη συνθήκη της χορευτικής ηλεκτρονικής μουσικής: τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δομικά, συνθετικά και αισθητικά δίσκου. Ο οποίος αντιμετωπίζεται ως τέτοιος κατά την ακρόαση και όχι απλώς με ένα μεμονωμένο «τι έβαλε ο Θεός ο dj» σε κάποια ηλεκτρονική πίστα στις τρεις το πρωί. Οι Dori Sadovnik και Niv Arzi αναμιγνύουν για ακόμη μια φορά απολαυστικά και χωρίς κανένα άγχος τις rock και punk καταβολές τους με το κεκτημένο της club κουλτούρας των ‘90s, την new wave electronica (που γνωρίζει άνοιξη διαρκείας τα τελευταία χρόνια στην ισραηλινή σκηνή που εκπροσωπούν) και τις τελευταίες τάσεις της κοσμικής disco. Στην νέα ομώνυμη κυκλοφορία τους, το μουσικό brand των Red Axes αναδεικνύεται πιο σίγουρο και προσιτό από ποτέ. Εδώ ξεχωρίζουν το εναρκτήριο groove του “They Game”, το δυναμικό κράμα rave και new wave techno του “Break the Limit” και η αψεγάδιαστη συνεργασία τους με τον Autarkic στο “Brotherhood (of the Misunderstood)” – ένα all-star track που θα μπορούσε άνετα να είναι ο ύμνος της σκηνής του Τελ Αβίβ. Όσο για το lead single “Stick & Stones” με την καταλυτική συνδρομή της Adi Bronicki στα φωνητικά, θα φορεθεί και θα χορευτεί πολύ, όταν με το καλό ανοίξουν τα κλαμπ και τα μπαρ. Το τρίτο album των Red Axes τους βρίσκει σε μια όμορφη και άνετη ισορροπία μεταξύ της εμπορικότητας που απολαμβάνουν και του εκλεκτικού μουσικού γούστου με το οποίο συνεχίζουν να κάνουν μουσική. Είναι ένας δίσκος που αξίζει πέρα για πέρα να λέγεται Red Axes.

