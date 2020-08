Various Artists - Grecospectiva ‘80s

Ο δημιουργικός νόστος συνεχίζεται για το label της Amour Records, που μετά την διασκευαστική περσινή αναδρομή στη δεκαετία των ‘90s τέτοια πάνω – κάτω εποχή, επιστρατεύει εκ νέου φέτος 23 εγχώριους δημιουργούς και καλλιτέχνες ζητώντας την δικιά τους εκδοχή σε 18 μουσικά ορόσημα της πιο σημαντικής ίσως μουσικής δεκαετίας για τη σύγχρονη μουσική μετά τα ‘60s – την χιλιοτραγουδισμένη, πλουμιστή και σκοτεινή δεκαετία του ’80. Η συλλογή είναι εντυπωσιακά μοιρασμένη στα δύο, με τα καλά να επιφυλάσσονται στο δεύτερο μισό της. Αν κρατηθείς και δεν αποθαρρυνθείς από τις σχετικά άνοστες και άνευρες δοκιμές σε classics όπως το “Who’s that Girl”, το “Dancing in the Dark” και το “Smalltown Boy” που δεν ξεχειλίζουν και από την διαφημιζόμενη πρωτοτυπία και επιβιώσεις από την reggae εκδοχή του “Time after Time” θα ανταμειφθείς με την χαρακτηριστικά άνετη βόλτα των Someone Who Isn’t Me στον ύμνο της Kate Bush “Running Up that Hill”, την φιλότιμη δουλειά των Katrame στο θρυλικό “Cat People” και την «όλα τα λεφτά» καταληκτική τριπλέτα: την εξαιρετική και ουσιαστική διασκευή της DUSK στο “Shout” των Tears for Fears, την ενδιαφέρουσα συνομιλία των Playground Theory στο “Anywhere out of the World” και το techno τσίμπημα των Lip Foresnics στο soundtrack της ταινίας Blade Runner. Για άλλη μια φορά, η Amour Records είχε όλη την καλή πρόθεση να κάνει κάτι ωραίο και φρέσκο, που, όμως, εξαντλείται στο ταιριαστό pop εξώφυλλο, τη μουσική αξιοπρέπεια των συμμετεχόντων καλλιτεχνών και σε δυο–τρεις πραγματικά αξιομνημόνευτες στιγμές -που αποδεικνύονται αδύναμες ωστόσο αδύναμων να στηρίξουν το βάρος μιας ευμεγέθους συλλογής όπως αυτή. Ας ευχηθούμε στην επόμενη δεκαετία να βρεθεί αυτό το κάτι που λείπει από τις διασκευαστικές απόπειρες μιας, κατά τα λοιπά, αξιόλογης ετικέτας.

