Melorman - For the Sun

Ένας εξαιρετικός έλληνας δημιουργός, που τα τελευταία χρόνια κάνει ωραία πράγματα στο αμερικανικό label της Sun Sea Sky, χτίζοντας το όνομά του με φόντο τους ουρανοξύστες του Σικάγο, «επιστρέφει» στα πάτρια εδάφη για να κυκλοφορήσει έξι μικρές ηλεκτρονικές ωδές στον ελληνικό ήλιο. Το «διάλειμμα» του Melorman aka Αντώνη Χανιωτάκη από την αμερικανική δισκογραφική, βρήκε πρόθυμη στέγη στην αδελφή της Inner Ear ετικέτα, Same Different Music και το αποτέλεσμα είναι μια από τις καλύτερες εγχώριες ηλεκτρονικές κυκλοφορίες των τελευταίων καλοκαιριών. Ο ήχος του Melorman γενικά αλλά και ειδικά στο For the Sun είναι κάτι πολύ περισσότερο από την κλασσική ατμοσφαιρική electronica που έρχεται στο μυαλό με το πρώτο play. Γιατί μπορεί το “Night Falls” να χρωματίζει υπέροχα το κυνήγι ενός ηλιοβασιλέματος σε κάποιο άγνωστο χ ελληνικό ύψωμα και το “8 AM” την πρωινή αυτοκινητάδα ενός θερινού early bird σε κάποια άγνωστο χ καλοκαιρινό ελληνικό τοπίο, αλλά τα 6 tracks του For the Sun ξεχειλίζουν από εκείνα τα ambient ποιοτικά στοιχεία και την άψογη, βαθιά παραγωγή που θα σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς λίγο περισσότερο με αυτό που ακούς –σίγουρα πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε track ειδυλλιακού chilling out που κολυμπάει στη θάλασσα του μέσου όρου εκεί έξω. Στο For the Sun δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αγαπημένο κομμάτι ή track που ξεχωρίζει. Η ατμόσφαιρά του είναι συμπαγής και αδιαίρετη, μια φωτεινή μουσική ανάσα που απολαμβάνεις με το πάσο σου ακούγοντάς την μονορούφι.

