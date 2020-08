The Noise Figures - The Perfect Spell

Το δίδυμο των Noise Figures ξαναχτυπά φλέβα στις καρδιές των αμετανότητων σκληροπυρηνικών γκαραζιέρηδων psych rockers με τον πιο σκληρό δίσκο τους, έως σήμερα. Το The Perfect Spell είναι το τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ του ντουέτου των Στάμου Μπάμπαρη και Γιώργου Νίκα και αναμένεται να γίνει δεκτό με αλαλαγμούς χαράς από τους φανς του συγκροτήματος αλλά και όσους έχουν διάθεση για λίγο καλοκαιρινό headbanging. Οι βαριές προθέσεις της μπάντας γίνονται εμφανείς με την πρώτη συγχορδία του βαρύγδουπου εναρκτήριου “I Can’t Cheat Death” και βαίνουν αμείωτες καθ’ όλη τη διάρκεια των 8 συνθέσεων του The Perfect Spell, με κορύφωση το ομώνυμο τραγούδι που έχει όλα τα φόντα ενός σωστού heavy blues hit. Ωστόσο, η απουσία της νεανικής ευαισθησίας των πρώτων δίσκων των Noise Figures, δεν αντισταθμίζεται πλήρως ποιοτικά με τις αξιέπαινες κατά τα λοιπά τεχνικές σπουδές που επιχειρούνται σε ένα υφολογικό πεδίο που αντλεί αχόρταγα από όλες τις αποχρώσεις του μαύρου -από τους Black Sabbath μέχρι τους Black Angels. Το The Perfect Spell είναι ένας αξιόλογος δίσκος στην βαριά κατηγορία που επιλέγουν οι Noise Figures να παίξουν και βγάζει εντυπωσιακά ασπροπρόσωπα τα heavy ιδιώματα που εκπροσωπεί -ιδίως αν συνυπολογίσει κανείς την απουσία του μπάσου, που, με έναν μαγικό τρόπο, οριακά γίνεται αντιληπτή. Όμως, ακόμα και σε αυτήν την πιο ώριμη και βαριά στιγμή τους και παρά το συνθετικό ταλέντο που επιδεικνύουν οι Noιse Figures δείχνουν να χάνουν μέσα από τα δάχτυλά τους αυτό το πολυπόθητο «κάτι» που θα τους ξεχωρίσει σημαντικά στον εγχώριο ωκεανού του σκληρού ήχου.

