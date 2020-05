Melentini - 9 Songs For Post-Greek Films

Τι συνδέει το ‘60s classic “Happy Together” των Turtles με τον Πλανήτη Άφτερλωβ; Την Madonna με τα Παιδιά του Glam; Τα λυπημένα κορίτσια με μιαν απριλιάτικη ηλιαχτίδα; Όλες οι απαντήσεις στην καινούρια κυκλοφορία της Melentini από την Veego Records, με την οποία συνοψίζεται όμορφα και γλυκά η σοδειά κινηματογραφικών συνθέσεων της Μελεντίνης Τόιλα την τελευταία επταετία. Με κεντρικό πυλώνα το ομολογουμένως αξιολογότατο soundtrack που συνέθεσε η Melentini για την ταινία του Στέργιου Πάσχου Άφτερλωβ το 9 Songs For Post – Greek Films δίνει μια αντιπροσωπευτική και καλή γεύση της εγχώριας κινηματογραφικής μουσικής αισθητικής των τελευταίων χρόνων και καταφέρνει να σταθεί αυτάρκες και ανεξάρτητο, παρά την διαφορετική κινηματογραφική προέλευση των εννέα συστατικών του. Τα highlights του δίσκου είναι λίγο πολύ μιλημένα, καθώς το φωτεινό και δροσερό track από το soundtrack του Άφτερλωβ «Ηλιαχτίδα» αναβιώνει αβανταδόρικα τη μελωδική γραμμή του “Happy Together” ενώ το lead single «Τα Παιδιά του Γκλαμ» από το soundtrack της επερχόμενης ταινίας Brothers της Γιάννας Αμερικάνου είναι ένα αυθεντικό τραγούδι της γενιάς και της φάσης του – απευθείας από την σχολή The Boy. Ονειρικές υφές, ρετρό επιρροές και φόρμες από όλο το φάσμα του σύγχρονου electro pop ήχου σε συνδυασμό με τις εικόνες που προβάλλονται νοερά όσο παίζει το βινύλιο συνθέτουν ένα ενδιαφέρον αισθητικό αποτέλεσμα, που πιάνει τον παλμό του μεταιχμίου των τελευταίων ημερών της άνοιξης και των πρώτων θερινών σινεμά.

