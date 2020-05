Katrame – Sose

Σπιτικά trip hop jams, darkwave αισθητική που κρατιέται σε «χαμηλά» bpm, πλήκτρα εμπνευσμένα από τα ‘80s και μπάσο από τα ‘90s, φωνητικά από ευρύ σκοτεινό φάσμα και ψήγματα dub εδώ κι εκεί συνθέτουν την ηχητική ταυτότητα των Katrame, όπως αυτή προκύπτει από το ντεμπούτο album τους Sose, που κυκλοφόρησε τον περασμένο χειμώνα από την Amour Records. Αν και η παραγωγή επιδέχεται αρκετών βελτιώσεων, οι οχτώ συνθέσεις του δίσκου αποτελούν μια φιλότιμη και ενδιαφέρουσα προσπάθεια να τιμηθούν οι σκοτεινές επιρροές της μπάντας και να μεταφραστούν σε μια κάποια εγχώρια εκδοχή τους. Η προσπάθεια σοβαρεύει λίγο πριν το τέλος με το πακέτο των “Round One” και “Round Two” που ξεχωρίζουν μέσα στο κάπως επίπεδο σύνολο του δίσκου. Το Sose των Katrame είναι ένας μέσος DIY δίσκος της γενιάς του φτιαγμένος από παιδιά έχουν ακούσει τους Depeche Mode που τους αναλογoύν και ξεκινάνε από τα δωμάτια τους με το βλέμμα στραμμένο στις μικρές dark σκηνές της πόλης όπου θα ακούγονταν ευχάριστα στο άνοιγμα μιας βραδιάς ηλεκτρονικού χορού. Δεν ανακαλύπτονται τροχοί ούτε σπάνε καλούπια, παρόλα αυτά κάτι τα λογοπαίγνια, κάτι η αιώνια ελκυστική «νταρκίλα», κάτι το highlight της μπασογραμής του “Sose”, το τρίο των Katrame αξίζει την ευκαιρία του στα ακουστικά σου.

