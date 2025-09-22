Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Yasmine Hamdan – I Remember I Forget

Ένας αναπάντεχος Middle East-ern συντονισμός, που άργησε αλλά ευτυχώς επέστρεψε.

  • Βαθμολογία: 7.5
  • Καλλιτέχνης: Yasmine Hamdan
  • Label: Crammed Discs
  • Κυκλοφορία: 2025
Άγγελος Κυρούσης

   

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ

«Ποπ αραβουργήματα». Τι ωραία το είχε γράψει ο συγχωρεμένος Γιώργος Χαρωνίτης στο Αθηνόραμα, 11 χρόνια πριν. Ποπ αραβουργήματα με αφορμή εκείνη την εμφάνιση της Λιβανέζας τραγουδίστριας στο Gazarte, που έφτασε βγαλμένη μέσα από τα καρέ του Only Lovers Left Alive του Jarmusch, με την ορμή της σόλο electro pop δισκογραφίας της αλλά και δια μέσου των SoapKills. Δεν ήταν η πρώτη της φορά στην Αθήνα, είχε ζήσει λίγο καιρό τη δεκαετία του ’80, ήταν ένα κορίτσι που γεννήθηκε μέσα στον εμφύλιο, που περιπλανήθηκε με τους γονείς της, μεταξύ Λίβανου, Βηρυτού, Παλαιού Φαλήρου, Αλ-Αΐν, Κουβέιτ και Παρισιού. Το 2017, κυκλοφορεί το Al Jamilat κι αποφασίζει να πάρει ένα χρόνο off. Κι αυτός ο χρόνος τελικά γίνεται οκταετία, μέχρις ότου φτάσουμε στο σημερινό I remember I forget بنسى وبتذكر της Crammed Discs.

Στο National των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έδωσε μια συνέντευξη επ’ αφορμής του νέου της lp, όπου συμπαραγωγός των 10 κομματιών του είναι ο παλιόφιλος της Marc Collin (Nouvelle Vague). «Aποφάσισα να πάρω έναν χρόνο άδεια για να κάνω πράγματα που δεν έχω ποτέ χρόνο να κάνω και να συνδεθώ με τους ανθρώπους που αγαπώ. Ύστερα ήρθε η πανδημία, μετά η οικονομική κρίση στον Λίβανο, κι έπειτα η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού. Όλα αυτά έπρεπε να τα επεξεργαστώ. Μου πήρε χρόνο να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου και να καταλάβω τι ήθελα να δημιουργήσω.» Αυτό που στη συνέχεια ομολογεί η Hamdan είναι πως μπλόκαρε. Πως από το εναρκτήριο “Hon” που έγραψε σε συνεργασία με τον Παλαιστίνιο ποιητή Anas Alaili, μέχρι να καταλήξει στον υβριδικό αλλά με ανατολίτικο σπόνδυλο δίσκο της, ανάμεσα στη χρήση αραβικών οργάνων, downtempo electro pop, πακιστανικής μουσική και ιαπωνικών balearic νύξεων, ζορίστηκε. Και δεν είναι περίεργο που ζορίστηκε, πως πάσχισε να βρει τις λέξεις, πως έφτασε πια στα 49, αλλά εξακολουθεί να πατά από τη μια στη βάρκα που ζει κι από την άλλη σε αυτή που τρέχει ο λογισμός της κι όλα όσα κουβαλά εντός της. «Αυτός ο δίσκος αφορά ακριβώς αυτό. Την αίσθηση ότι ζεις σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Μερικές φορές νιώθω ότι είναι παράλογο, γιατί ζω εδώ, αλλά συγχρόνως ζω τον χρόνο του πολέμου που είναι εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορείς ποτέ να αποσυνδεθείς, γιατί όλοι οι άνθρωποι που αγαπώ είναι εκεί

Στις clickbait αναφορές που θα διαβάσετε για το δίσκο της, ξεχωρίζει ως εύστοχη αυτή του διαδικτυακού δισκοπωλείου Juno.  Το σωστά τοποθετημένο ομότιτλο, γράφουν πως στέκεται ως το συναισθηματικό κέντρο του δίσκου, επιμνημόσυνο και ταυτόχρονα εμψυχωτικό. Και είναι αλήθεια, πως σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, παρότι ξεκίνησα νωρίς την ημέρα μου κι ενώ δεν είχα επουδενί προϋπολογίσει πως θα συναντήσω την Hamdan, δε λέει να με αφήσει. Το κατάλαβα από το εξωφυλλικό προσκλητήριο και το βλέμμα της. Το κατάλαβα δίχως να καταλαβαίνω γρι απ’ όσα λέει, αλλά σα να μη χρειάζεται να ψάχνω τις μεταφράσεις. Ακόμη κι όταν μιλά ως μια σύγχρονη εκδοχή της παραδοσιακής παλαιστινιακής tarweeda παραπέμποντας στις γυναίκες που κωδικοποιούσαν στίχους για να εμποδίσουν τους στρατιώτες της κατοχής να κατανοήσουν τα μηνύματα που έστελναν στους φυλακισμένους αγαπημένους τους, όπως διαβάζω στο κείμενο του bandcamp, η Yasmine Hamdan περνάει το μήνυμα. Μπορεί η γλώσσα να είναι άλλη, αλλά τίποτε δε μοιάζει δυσεξήγητο. Ούτε οι οι αφηγήσεις για τις πληγές, ούτε τα ποιητικά της ευθύβολα κελεύσματα.

Στη συνέντευξη της στο National, καταλήγει με το εξής «Ο Λίβανος, η περιοχή, η Παλαιστίνη, αυτά τρέφουν τους στοχασμούς μου. Είναι το παράθυρο μέσα από το οποίο βλέπω τον κόσμο. Αλλά είμαι μακριά, δεν βρίσκομαι εκεί. Δεν ζω αυτό που ζουν εκείνοι. Ζω κάτι άλλο. Και αυτό δεν είναι κάτι από το οποίο μπορείς να αποσυνδεθείς.» Αυτό το υπαρξιακό δίπολο, υπνωτικά, διακριτικά αλλά πεντακάθαρα αποτυπώθηκε στο I remember I forget. Συντονιστείτε.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Yasmine Hamdan – I Remember I Forget

Ένας αναπάντεχος Middle East-ern συντονισμός, που άργησε αλλά ευτυχώς επέστρεψε.
The Vernon Spring

The Vernon Spring – Under a Familiar Sun

Το "Under a Familiar Sun" του The Vernon Spring είναι ένας ατμοσφαιρικός δίσκος με πιάνο,...
Brad Mehldau

Brad Mehldau – Ride into the Sun

Ο Θανάσης Μήνας αποκρυπτογραφεί το tribute του σπουδαίου πιανίστα της jazz στα τραγούδια του...
Josh Ritter

Josh Ritter – I Believe in You, My Honeydew

Στο "I Believe in You, My Honeydew" ο Josh Ritter αναζητά τη δύναμη της πίστης. Με δέκα τραγούδια που...

Helloween – Giants & Monsters

Ακούσαμε τον νέο δίσκο των Helloween και τα συναισθήματα είναι… ανάμεικτα.

Blood Orange – Essex Honey

Μια ώριμη, δεμένη μουσική και στιχουργική πρόταση, η οποία εξελίσσει τον ήχο του Dev Hynes προς τη...

Wolf Alice – The Clearing

Wolf Alice σε major label mode: Από το indie τσίτωμα σε καλογυαλισμένα soft rock hooks.
La Dispute

La Dispute – No One Was Driving the Car

Με το "No One Was Driving the Car", οι La Dispute επιστρέφουν με έναν δίσκο-κραυγή, ωμό, σκληρό...
David Byrne

David Byrne – Who Is The Sky?

Ο Θανάσης Μήνας υποδέχεται τον πρώην frontman των Talking Heads, που μετά από επτά χρόνια...
Lucretia Dalt

Lucretia Dalt – A Danger to Ourselves

Η Lucrecia Dalt παραδίδει έναν από τους πιο συναρπαστικούς δίσκους του 2025: μια τελετουργία που...

Suede – Antidepressants

Ποιος να αρνηθεί την εφήμερη αντικαταθλιπτική δοσολογία της Suede συνταγής;
Big Thief

Big Thief – Double Infinity

 Ένα από τα πιο συναρπαστικά άλμπουμ του φθινοπώρου, ένας δίσκος-όνειρο που μετατρέπει τις...

Σεπτέμβρης, ώρα για (μουσικό) catch-up

Ο Σεπτέμβρης μάς δίνει την αφορμή να ανακαλύψουμε (ή να ξανακούσουμε) δύο από τις πιο...
Saint Etienne

Saint Etienne – International

Με το "International", οι Saint Etienne αποχαιρετούν μια πορεία 35 χρόνων, κλείνοντας τον κύκλο...
Prolapse

Prolapse – I Wonder When They’re Going To Destroy Your Face

Μετά από 26 χρόνια σιωπής, οι Prolapse επιστρέφουν όχι σαν φάντασμα μιας παλιάς δόξας – που...
Africa Express

Africa Express – Africa Express Presents... Bahidorá

Περισσότερο από μπάντα, το Africa Express είναι μια κιβωτός ήχων και συνεργασιών· ένα project του Damon Albarn και του Nick...

Preservation & Gabe ‘Nandez – Sortilège

Οι Preservation και Gabe ‘Nandez επιχειρούν να μας μυήσουν στο ραπ τελετουργικό της χρονιάς.
Adrian Sherwood

Adrian Sherwood – The Collapse Of Everything

Ο δάσκαλος του dub εξερευνά τον κόσμο που καταρρέει, μέσα από καπνούς και ηχογραφικά ερείπια.
Annahstasia – Tether

Annahstasia – Tether

Η αμερικανονιγηριανή τραγουδοποιός Annahstasia, με την ξεχωριστή της χροια και την απλότητα ως...

Dijon – Baby

Λένε πως ο Dijon βρίσκεται κάπου ανάμεσα στον Prince και τον Frank Ocean. «Μάλιστα, μάλιστα»...

Featured

Yasmine Hamdan – I Remember I Forget

Ένας αναπάντεχος Middle East-ern συντονισμός, που άργησε αλλά ευτυχώς επέστρεψε.
Baxter Dury

Baxter Dury: Cockney disco

Ο Θανάσης Μήνας γράφει για την μποέμικη περσόνα του γιου του Ian Dury, που πλέον είναι...
JD Twitch

Tελευταίο αντίο στον σπουδαίο JD Twitch

Με τον θάνατο του Keith McIvor, γνωστού ως JD Twitch, η παγκόσμια σκηνή χάνει έναν ακούραστο...

Best of Network