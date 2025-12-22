Στην αναζήτηση του ιδανικού μουσικού δώρου: Tα δισκάδικα προτείνουν

Υπάρχει μία ιδιαίτερη τρυφερότητα στο να δωρίζεις μουσική, και η εορταστική περίοδος είναι η τέλεια αφορμή για να μοιραστούμε μουσικές εμπειρίες και να κάνουμε δώρα που θα μείνουν αξέχαστα. Προσωπικά, θυμάμαι ακόμη τον πρώτο δίσκο που μου χάρισαν, τη χαρά, την ανυπομονησία να ανοίξω προσεκτικά το πλαστικό του περιτύλιγμα, να τον βάλω να παίζει. Κι έπειτα την απολαυστική στιγμή και το «ευχαριστώ» που ερχόταν μέσα από την καρδιά μου.

Με αφορμή εκείνο το ζεστό, ξεχωριστό συναίσθημα, ζήτησα από μερικά από τα αγαπημένα μας δισκάδικα της Αθήνας να μου προτείνουν το ιδανικό μουσικό δώρο για αυτές τις γιορτές.

Οι Entropia Records διαλέγουν Stolen Mic – Altair

Το Altair (النسر الطائر), που κυκλοφόρησε φέτος και σε βινύλιο, είναι ένας δίσκος με καθαρές old school rap αναφορές και «boom bap» αισθητική. Μια δυναμική δουλειά, με έντονη προσωπική ταυτότητα που αποτυπώνεται στιχουργικά και φωτογραφίζει την Αθήνα του σήμερα μέσα από τη ματιά ενός νέου ανθρώπου. Οι θεματικές κινούνται γύρω από την ταυτότητα, την απομόνωση, την κοινωνική πίεση και την προσωπική εξέλιξη, με ωμή ειλικρίνεια και συναισθηματικό βάθος. Το Altair ξεχωρίζει για τον συμπαγή του χαρακτήρα και την καλλιτεχνική συνοχή του. Από τις πιο αξιόλογες hip hop κυκλοφορίες των τελευταίων χρόνων!

Entropia Records, Ιθάκης 68, 11251, Κυψέλη

Τηλ: 210 866 0979

Instagram

Ο Σίφης του κουλ LoFi Concept προτείνει Makaya McCraven – Universal Beings

Ο δίσκος που θα διάλεγα δεν είναι καινούρια κυκλοφορία, αλλά παρ’ όλα αυτά θα τον επιλέξω λόγω της πρόσφατης εμφάνισης του καλλιτέχνη στην Αθήνα. Είναι το Universal Beings του Makaya McCraven (το οποίο επανεκδόθηκε πρόσφατα από την International Anthem). Πρόκειται για ένα διπλό δίσκο, όπου κάθε πλευρά είναι live recording από τέσσερις πόλεις: Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Σικάγο, Λος Άντζελες.

Γιατί είναι το απόλυτο «lo-fi free-jazz-meets-hip-hop suite» και γιατί, όπως είπε ο ίδιος ο Makaya στο live, «improvisational music is a celebration to life».

Lo-fi Concept, Οδυσσέα Ανδρούτσου 38, 11741, Κουκάκι

Τηλ: 213 0457027

Ιστότοπος

Το online κατάστημα του Record Haze επιλέγει Nancy Sinatra & Lee Hazlewood – Nancy & Lee

Δεν είμαστε αιρετικοί ώστε να αποκλίνουμε παντελώς από το όνομα του μέγα Frank, το σήμα κατατεθέν της εορταστικής μουσικής υπόκρουσης. Διαλέγουμε λοιπόν μήλο κάτω από τη μηλιά του, τον απαγορευμένο καρπό της κόρης του, Nancy Sinatra. Με συμμετοχή, συν-επιμέλεια και παραγωγή του τρισμέγιστου ταραχοποιού Lee Hazlewood και με το πιο διάσημο session crew που πάτησε ποτέ πόδι στη γη, μας παραδίδουν ένα ιδιαίτερο, ζεστό και διαχρονικό έργο με ιστορίες αγάπης, ενηλικίωσης και ματαίωσης, που θα αρέσει σε όλους τους καλεσμένους σας ανεξαρτήτως ηλικίας!

Record Haze Athens, Online Independent Record Store in Athens, Greece

Τηλ: 210 6200009

Discogs

Η Ελένη από το Record House προτείνει Patrick Watson – Uh Oh

Ένα από τα φετινά αγαπημένα είναι το Uh Oh του Καναδού πιανίστα και συνθέτη Patrick Watson. Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από την τριών μηνών περίοδο που ο συνθέτης έχασε την ικανότητα να μιλά και να τραγουδά. Το αποτέλεσμα: ένα μελωδικό, κινηματογραφικό, χαμηλών τόνων άλμπουμ με υπέροχες συμμετοχές στα φωνητικά.

Record House, Ομήρου 46, 17121, Νέα Σμύρνη

Τηλ: 210 9335466

Facebook

Το Rock & Roll Circus προτείνει το θεματικό Greg Foat – 6 Days in Leysin

Οι δύο ερωτήσεις που κάνει ο Δήμος Πασσάς όταν πρέπει να προτείνει ένα δίσκο για δώρο αφορούν στο ύφος και το budget. Σε εμάς προτείνει τον σχετικά άγνωστο, ακόμη, jazz καλλιτέχνη Greg Foat, καθώς ο ήχος του μπορεί να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό, συνδυάζοντας jazz με soul και ambient στοιχεία – σε προσιτή, μάλιστα, τιμή.

Rock & Roll Circus, Σίνα 21, 10680, Κολωνάκι

Τηλ: 210 3620144

Ιστότοπος

Ο Μάνος από το Syd Records επιμένει σκοτεινά με The Cure – Songs of a Lost World

Θα πήγαινα σε αυτά που αγοράζονται περισσότερο, όπως το GNX του Kendrick Lamar που κυκλοφόρησε το 2025. Από εκεί και έπειτα, το Unplugged των Nirvana, το Igor του Tyler, the Creator και το Songs of the Lost World των The Cure, που είναι και η δική μου προσωπική πρόταση.

Syd Records, Πρωτογένους 13, 10554, Ψυρρή

Τηλ: 210 3218374

Ιστότοπος

Το Underflow επιλέγει δύο πολύ διαφορετικού ύφους άλμπουμ: Nikos Fokas / Arve Henriksen – Nensha και The Velvoids – Jersey Cotton

Σας προτείνουμε δύο άλμπουμ διαφορετικού ύφους. Το ένα είναι κυκλοφορία από το label μας, και το άλλο μπορεί επίσης να το βρει κάποιος σε εμάς, στο φυσικό κατάστημα.

Το Nensha, ή Σκεπτογραφία, είναι η αμφιλεγόμενη υπερβατική τεχνική της απευθείας αποτύπωσης εικόνων πάνω στο φωτογραφικό φιλμ με τη δύναμη της σκέψης. Στο άλμπουμ των Νίκου Φωκά και Arve Henriksen, που κυκλοφορεί από την in-house δισκογραφική Underflow Records, θραύσματα jazz, 4th world music, gamelan, ambient, dub και experimental συνθέτουν ένα οργανικό σύνολο 8 κομματιών, σε μια απόπειρα δημιουργίας ενός φανταστικού αλλά οικείου κόσμου.

Jersey Cotton, το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της αθηναϊκής experimental rock μπάντας The Velvoids, είναι μια συλλογή από psych folk και chamber pop κομμάτια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των lockdowns του 2020, με σκοπό να αποτυπώσουν την ατμόσφαιρα και τις μουσικές αναζητήσεις μιας ιδιαίτερης περιόδου.

Underflow Records & Art Gallery, Καλλιρόης 39, 11743, Αθήνα

Τηλ: 211 4039926

Ιστότοπος