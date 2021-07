Απευθείας από το Regent Park και τα black hoods του Τορόντο έρχεται ο πρώτος σόλο δίσκος του Mustafa Ahmed, ευρύτερα γνωστού στη hip hop και spoken word σκηνή ως Mustafa, για να δείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αξιώσεις του καναδού καλλιτέχνη στο επόμενο στάδιο από τη rap κολεκτίβα Halal Gang της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Το When Smoke Rises, αφιερωμένο στον Smoke Dawg (επίσης μέλος της Halal που δολοφονήθηκε το 2018) είναι ένας δίσκος που φωνάζει τα συστατικά της ζωής ενός νεαρού ενεργού μέλους της μαύρης κοινότητας (που ήδη από τα 12 χρόνια του είναι εγνωσμένο όνομα της spoken word): βία και θάνατος, ποίηση και ζωή. Η τραχύτητα των θεμάτων της ποίησης του Mustafa φιλτράρεται μέσα από απροσδόκητα πλην ευπρόσδεκτα ταιριαστές pop folk μελωδικές γραμμές δίνοντας ένα αποτέλεσμα που δικαιώνει αυτόν τον κάπως ανορθόδοξο αλλά εξαιρετικά σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο άρθρωσης της ζωής των νεαρών μαύρων στα σύγχρονα γκέτο των προοδευτικών μεγαλουπόλεων. Τόσο το εναρκτήριο “Stay Alive” όσο και τα δυνατά χαρτιά του δίσκου “What About Heaven” και “Separate” είναι άριστα παραδείγματα του καινοτόμου τρόπου με τον ο οποίο ο Mustafa καταφέρνει να γυρίσει την πλάτη του στη μάτσο παραδοσιακή κουζίνα της rap και να το κάνει με τον τρόπο του διατηρώντας αναλλοίωτη την ειλικρίνεια των θεμάτων του και ανόθευτη τη σοβαρότητα της κοινωνικής διάστασης των στίχων του. Το When Smoke Rises μιλάει για όπλα, πόνο, απώλεια, μαύρη συντροφικότητα και αστυνομική προκατάληψη καταφέρνοντας να ακούγεται σαν μια παστέλ βόλτα στο πάρκο, εκφράζοντας και καυτηριάζοντας με υπέροχη ακρίβεια την οξύμωρη εποχή του, και κερδίζοντας τον ακροατή με την άδολη ευθύτητά του.

