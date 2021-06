Η δεύτερη κυκλοφορία των King Gizzard & The Lizard Wizard για το 2021, τους βρίσκει σε καλοκαιρινή διάθεση και οι ανατολίτικες αναφορές που βρήκαμε στις προηγούμενες δύο κυκλοφορίες τους (K.G. και L.W.), στο Butterfly 3000 έχουν μετουσιωθεί σε μια πιο indie, synth-oriented psych-pomp’d κατάσταση, που ταιριάζει τέλεια με την εποχή και κυρίως με την ηλικία των Αυστραλών.

Πρόκειται ίσως για τον πιο «νεανικό» δίσκο που έχουν γράψει οι King Gizzard, μιας και αφήνουν λίγο πιο πίσω τις 60s και 70s επιρροές τους και επικεντρώνονται στη σύνθεση ενός ρυθμικού δίσκου, που βασίζεται σε απλές και εύπεπτες ιδέες.

Για παράδειγμα το καλειδοσκοπικό "Dreams", περιστρέφεται γύρω από έναν συγκεκριμένο στίχο (“I only wanna wake up in my dream, I only feel awake in the night, I only wanna wake up in my dream, I only feel tired in the day”), ενσωματώνοντας όλη την τεχνογνωσία που πιθανότατα έχουν μετά την σύνθεση των πιο «κανονικών» άλμπουμ K.G. και L.W.

To Butterfly 3000 σου δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα ενιαίο έργο, ενώ περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά στοιχεία, ιδέες και τρόπους. Και αυτή η εντύπωση οφείλεται στην θετικότητα που εσωκλείει το υλικό που συνέθεσαν αυτήν την φορά. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού, είναι το "Catching Smoke", του οποίο το πρώτο μισό θα μπορούσε να είχε γραφτεί για soundtrack κάποιας Bollywood ταινίας, όμως τελικά εξελίσσεται σε μια krautrock μουρλαμάρα, στην οποία, με κάποιον περίεργο τρόπο, όλα ενώνονται και μάλιστα, όχι με αστείο τρόπο.

Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, για συνθέσεις σαν αυτές, χαιρόμαστε που οι KGLW βγάζουν σαράντα δίσκους την χρονιά. Βέβαια, τα πειράματα δεν είναι όλα επιτυχή και πώς θα μπορούσαν άλλωστε. Μέσα στον δίσκο, υπάρχουν και αδιάφορες στιγμές (όχι πολλές) που απλά οι KGLW θεωρούν ότι δημιουργούν κάτι δικό τους, αλλά απλά αναπαράγουν μια αναμασημένη μίξη επιρροών τους, χωρίς να προκύπτει κάτι πραγματικά ενδιαφέρον (πχ "2.02 Killer Year"). Λογικά, τα ξαναλέμε σε λίγους μήνες, με τον τρίτο δίσκο της χρονιάς.