Wax Tailor - The Shadow of Τheir Suns

«H ηχογράφηση ενός δίσκου είναι περίεργη διαδικασία για εμένα. Είναι πολύ διαφορετικό από το να κάνω απλώς μουσική. Όταν κάνω μουσική είναι σαν να αναπνέω, όταν γράφω έναν δίσκο είναι σαν να πρέπει να σκηνοθετήσω μια ταινία και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας νομίζω είμαι ο πιο απαίσιος άνθρωπος που θα μπορούσες να συναναστραφείς». Έτσι περιέγραψε στο αμερικανικό περιοδικό American Songwriter o γάλλος παραγωγός Jean-Christophe Le Saout, κοινώς γνωστός ως Wax Tailor, τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζει τη δημιουργία και παραγωγή ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ, με την αφορμή του The Shadow of Τheir Suns, που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2021. Πράγματι, ο έβδομος δίσκος του Wax Tailor προστίθεται σε μια διαδοχή πραγματικά σοβαρών, καλοδουλεμένων και εντυπωσιακά ολοκληρωμένων σύγχρονων hip hop concept albums, επιχειρώντας να προσεγγίσει κι αυτό με τη σειρά του τη χαοτική διάσταση που έχει λάβει η ζωή μας τον τελευταίο χρόνο. Με ένα ιδανικό εναρκτήριο track, το “Fear of a Blind Planet” που σε μπάζει κατευθείαν στο κλίμα που θέλει να χτίσει ο Wax Tailor, μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες -βλέπε χαρακτηριστικά, την πολύπλοκη απλότητα (sic) του “Never Forget”, τον απαλό πλην δυναμικό λυρισμό του “Shining Underdog” και το σμίλευμα της βαριάς σκιάς του Gil Scott Heron στο “Paint it Black". Με μια σταθερά καλή παραγωγή και μερικές τρανταχτές συνεργασίες που κάνουν ό, τι μπορούν για να μην περιοριστούν στον ρόλο του κράχτη (βλέπε Mark Lanegan και Del the Funky Homosapien), ο γάλλος παραγωγός καταφέρνει να παραμείνει στον αφρό της άξια καλής φήμης του, συνεχίζοντας να εκπροσωπεί επάξια το απίστευτο βάθος της μουσικής κουλτούρας του sampling. Αν και δεν φτάνει τον πήχη του καλύτερου εαυτού του, o Wax Tailor φέρνει έναν ακόμα καλό δίσκο στο τραπέζι, με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μάλλον τον έχουν κάνει να αναπνεύσει με ανακούφιση.

Άκου και αυτό: Public Enemy – It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back (1988), The Avalanches – We Will Always Love You (2020), Madlib – Sound Ancestors (2021)