Luke Abbott - Translate

Ως «την ψυχεδελική διαδικασία επανασυντονισμού του μυαλού σου με τον κόσμο» περιγράφει ο βρετανός μουσικός παραγωγός Luke Abbott τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από έξι χρόνια με το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ Translate. Είναι μια προσπάθεια του Abbott να μεταφράσει τις «κοσμικές» συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στο προσωπικό του σύμπαν, αυτή τη σχετικά μακρά περίοδο εσωστρέφειας και ενασχόλησης με τη σύνθεση κινηματογραφικής μουσικής και με την εξερεύνηση του γοητευτικού χάους της jazz μουσικής ως μέλος του jazz τρίο Szun Waves. Εμπειρίες από τις οποίες αντλεί αφειδώς για το χτίσιμο του Translate, από την πρώτη πιο άμεσα και φανερά με την παραγωγή μεγαλόπρεπων ηχητικών τοπίων, προορισμένων να επενδύσουν εξίσου μεγαλειώδη κοσμικά visuals, από τη δε δεύτερη, εξασκώντας τη φόρμα του αυτοσχεδιασμού στο πεδίο των modular synths, με λαμπρά παράδειγμα το “Earthship”, μία από τις καλύτερες στιγμές του δίσκου. Η εγγενής επαναληπτικότητα κομματιών όπως το “Ames Window” μπορεί βέβαια να κουράσει και να οδηγήσει τον ακροατή δωματίου σε ένα εμπειρικό τέλμα. Όμως, twists όπως ο απόηχος της παλαιάς κοπής ‘60s κιθάρας στο “Feed Me Shapes” και η υψηλή μαεστρία του Luke Abbott αποζημιώνουν μέχρι την τελευταία στιγμή, κάνοντάς σε να αναρωτιέσαι τι είδους ταξίδι θα σου προσέφερε αυτή η μουσική αρθρωμένη όπως της πρέπει, στο πλαίσιο μιας περιοδείας, σε έναν υψηλών προδιαγραφών χώρο και μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία. Με άψογη τεχνική, βαθιά γνώση και προσήλωση στη λεπτομέρεια, ο Luke Abbott επιστρέφει με ένα άρτιο ηχητικό αποτέλεσμα που ζητάει απεγνωσμένα μια ισάξια μεγάλη εικόνα για να αναδειχθεί όπως του αρμόζει.

