Killer Be Killed - Reluctant Hero

Μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς που φεύγει ήταν ο δεύτερος δίσκος των Killer Be Killed, της all star συνεργασίας των Max Cavalera (Soulfly, ex-Sepultura), Troy Sanders (Mastodon), Greg Puciato (ex-Dillinger Escape Plan), Ben Koller (Converge). Συνήθως σε αυτού του είδους τις «βίαιες» συνεργασίες μεταξύ μουσικών που έχουν αφήσει στίγμα στις σκηνές τους, οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και το υλικό περιλαμβάνει τόνους εκπτώσεων, υποχωρήσεων, ατελειών και μπερδεμένων αποφάσεων. Το Reluctant Hero επιτυγχάνει σε όλους τους τομείς, που αποτύγχανε το πρώτο, ομώνυμο άλμπουμ του σύγχρονου metal supergroup, ακριβώς γιατί έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο: αμεσότητα και ισορροπία στα φωνητικά. Οι Killer Be Killed προφανώς δεν έχουν τα φόντα να κατακτήσουν κάποια καλλιτεχνική κορυφή, αυτό το έχουν πετύχει ο καθένας με την μπάντα του. Αυτή την φορά επιλέγουν να γράψουν, με σοβαρότητα και με σεβασμό στους ακροατές τους και την καριέρα τους, εξαιρετικές συνθέσεις με πιασάρικους ρυθμούς ("Dream Gone Bad"), δυνατά ρεφραίν ("Left of Center"), έξυπνες δομές ("From a Crowded Wound") και το κυριότερο, να υπάρχουν σωστές μεταβάσεις μεταξύ των τριπλών φωνητικών των Cavalera-Sanders-Puciato. Αυτό το τελευταίο στοιχείο είναι και ο πιο κρίσιμος παράγοντας ποιότητας, αφού ο ακροατής δεν μπερδεύεται από την πολυφωνία, ενώ οδηγείται με μεθοδικότητα από το ένα growl στο άλλο, όπως αιωρείται με απόλυτη αρμονία ο Spiderman από ιστό σε ιστό ανάμεσα στους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης. Άλλωστε το αμερικάνικο heavy metal έχει βρει εδώ και πολύ καιρό τους ήρωές του και πορεύεται έναν νέο δρόμο με αυτούς. Ευκαιρία να τους ξαναανακαλύψουμε και εμείς, σε ένα ποιοτικότατο heavy metal Avengers ensemble, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι στα χρόνια που έρχονται, θα είναι οι μόνοι που θα μπορούν να φέρουν τα γαλόνια μιας μεγάλης καριέρας στον metal γαλαξία.

