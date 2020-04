Το περιμέναμε ότι θα γίνει κάπως έτσι. Με την υπογραφή του συμβολαίου στην Roadrunner, ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι οι Code Orange θα ηχογραφήσουν με το βάρος του metal’s next big thing στις πλάτες. Οπότε, το μόνο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το Underneath, είναι αν τα έχει τα κιλά. Λαμβάνοντας υπόψη την στροφή στο nu metal και συγκρινόμενο με το We Αre Not Υour Kind των Slipknot, που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, η απάντηση είναι καταφατική. Όχι εκκωφαντική όπως στα Forever και I Am King, που με την ιδιαίτερη αισθητική τους έχτισαν την τωρινή φήμη. Και αν η αγαπημένη λέξη στο στόμα κάποιων είναι το «ξεπούλημα», οι Πιτσμπουργκέζοι (sic) φαίνεται να διασκεδάζουν με την ψυχή τους την αλλαγή στον τρόπο που προσεγγίζουν την έννοια του σύγχρονου metal. Πατάνε πάνω στην ικανότητα που διαθέτουν να συνθέτουν εξαιρετικές νεο-νουάρ ιστορίες και απλά προσθέτουν την ευκολία του groove, του ποπ ρεφραίν, ένα σκρατσάκι εδώ, ένα lead εκεί και έτοιμος ένας δίσκος που μοιραία θα ξεπουλήσει και θα ικανοποιήσει την μάζα. Αν εσύ τώρα είσαι το hardcore kid που τους ανακάλυψες ως Code Orange Kids, μπορείς να ακούσεις το Cold.Metal.Place ή το Back Inside the Glass και να θυμηθείς τότε που ήταν παιδιά, όνομα και πράγμα.

Άκου κι αυτό: Hatebreed - Rise of Brutality (2003), Otep - House of Secrets (2004), Walls of Jericho - The American Dream (2008)

