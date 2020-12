Nils Frahm - Tripping With Nils Frahm

Μετά το φετινό, χλιαρό, και αποκλειστικά πιανιστικό του δίσκο, Empty, o Nils Frahm επανέρχεται δισκογραφικά με μία live κυκλοφορία. Το Tripping With Nils Frahm είναι μία διαλογή των καλύτερων στιγμών από τις 4 εμφανίσεις που έδωσε ο γερμανός καλλιτέχνης στο ιστορικό Funkhaus του Βερολίνου, τον Δεκέμβριο του 2018, λίγους μήνες δηλαδή πριν την εκπληκτική του συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας. Και το αναφέρω αυτό, όχι μόνο γιατί οι συνθέσεις του συγκεκριμένου δίσκου προσεγγίζουν κατά πολύ τη setlist εκείνης της βραδιάς -προερχόμενες κυρίως από τα All Melody και All Encores- αλλά γιατί αυτή η live ηχογράφηση αποκρυσταλλώνει ξεκάθαρα ένα στιγμιότυπο εκείνης της περιοδείας με έναν πιο πανοραμικό τρόπο. Έτσι, κάποιος που έχει παρακολουθήσει live τον Nils Frahm, μπορεί να τον φανταστεί να τρέχει «χορεύοντας» πάνω-κάτω στη σκηνή, αρμονικά και τέλεια υπολογισμένα, ανάμεσα στα τείχη του λαβυρινθώδους, ηχητικού του εξοπλισμού, στις ηλεκτρονικές, ατμοσφαιρικές του συνθέσεις (“Fundamenal Values”, “All Meody”), αλλά και να παραμένει καθιστός και προσηλωμένος πίσω από το ιερό του πιάνο για τις πιο κλασικές, ρομαντικές του περιπέτειες (“My Friend The Forest”, “Dane”). Τελικά, είναι αυτές που αναδεικνύονται ως οι πιο ισχυρές στην ηχογραφημένη live συνθήκη, γιατί αυτή δεν καταφέρνει ποτέ να συλλάβει ολοκληρωτικά το εγκεφαλικό τριπάρισμα του τίτλου που προσφέρουν οι χρονικά τραβηγμένες συνθέσεις στις πραγματικές συναυλίες του Nils Frahm, εκεί που η ambient techno συναντάει την σύγχρονη κλασική μουσική για μία μαγική, πλημμυριστική εμπειρία. Αν οι πραγματικές συναυλίες του Γερμανού σε οδηγούν να σκεφτείς πως κάπως έτσι θα ακουγόταν η μουσικά στον 18ο αιώνα αν υπήρχε ο ηλεκτρισμός, στο Tripping With Nils Frahm απολαμβάνεις κυρίως τις στιγμές που αυτός δεν υπάρχει.

