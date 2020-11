Autechre - Sign

Οι βρετανοί masters της «εγκεφαλικής» ηλεκτρονικής μουσικής είχαν κάνει το distancing πράξη προτού να γίνει μόδα ανάγκης λόγω της πανδημικής επέλασης. Δουλεύοντας απομακρυσμένα και χωριστά ο ένας από τον άλλον πολύ πριν το lockdown, προσανατόλισαν τη δημιουργική ενέργεια και τις δυνάμεις τους σε ένα άλμπουμ αρκετά διαφορετικό από ό, τι μας έχουν συνηθίσει: απρόσμενα απλούστερο και μελωδικό και αξιοθαύμαστα πλήρες. Πράγματι, το Sign διαγράφει ένα πλήρη κύκλο γύρω από τον ηχητικό άξονά του, που δεν είναι άλλος από ένα γοητευτικότατο συμπίλημα των ιδιωμάτων που υπηρέτησαν με ήρεμο πάθος και καλλιτεχνική οξύνοια μέσα από τις σύνθετες μηχανικές ασκήσεις τους οι Autechre από τα τέλη των ‘80s έως σήμερα. Ταυτόχρονα, τα επεξεργάστηκαν με ένα συναισθηματικό φίλτρο που απλοποιεί και βαθαίνει τα πράγματα. Μεταξύ του δυναμισμού του εναρκτήριου “M4 Lema” και του βραδύκαυστου synth ρέκβιεμ “r cazt” οι κωδικοί των νέων συνθέσεων των Autechre διαδέχονται ο ένας τον άλλον γράφοντας το soundtrack για το επόμενο Blade Runner και μετατρέποντας την έλλειψη ρυθμού σε μελωδία. Οι bleep techno παλμοί από το “si00” και το “au14” στρώνουν το χαλί για κεντρικό ambient σχήμα του “Metaz form8” -το οποίο ή θα λατρέψεις ή θα σε πετάξει εντελώς εκτός του κύκλου επιρροής του Sign- και την εθιστική dark ηχώ του “sch.mefd 2”. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το sci–fi score με το οποίο επιλέγουν οι Autechre να προσδιορίσουν τον ήχο τους το 2020 δεν είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί πρωτότυπο, δεδομένης της ταχύτητας που τρέχει η IDM. Είναι όμως σίγουρα ένα σπουδαίο ορόσημο στο δικό τους σύμπαν, μια ρωγμή νοσταλγίας στο σκληρό μέταλλο των πολύπλοκων γραναζιών τους, που μας αφήνει με την πιο χαλαρή κι ανθρώπινη στιγμή τους μέχρι τώρα.

