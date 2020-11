Various Artists - How the River Ganges Flows

Η εταιρία Third Man Records του Jack White συνεχίζει τις εκδόσεις δίσκων world music με τον ίδιο επιμελητή, που δεν είναι άλλος από τον Christopher King, ο οποίος είχε επιμεληθεί την συλλογή με ελληνικό περιεχόμενο Why the Mountains Are Black καθώς και τα μουσικά πορτραίτα δύο σπουδαίων ελλήνων μουσικών από την Ήπειρο που είναι ο Kitsos Harisiadis και ο Alexis Zoumbas. Επίσης, έχει εκδοθεί και στα ελληνικά το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του για τα ηπειρώτικα μοιρολόγια.

Το μουσικό του ταξίδι φτάνει τώρα ως την Ινδία και εξερευνά εκεί τον ρόλο και τον ήχο του βιολιού στην ινδική μουσική παράδοση, όπως αποτυπώνεται σε ηχογραφήσεις της περιόδου από το 1933 ως το 1952, γι' αυτό και ο υπότιτλος της συλλογής είναι Sublime Masterpieces Indian Violin.

Όπως έκανε και με τις ελληνικές συλλογές, ο εθνομουσικολόγος Christopher King συγκέντρωσε δίσκους 78 στροφών (τα σκρατς θα τα ακούσετε κι εδώ στην αρχή κάθε τραγουδιού) και δημιούργησε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συλλογή από την νεότερη μουσική παράδοση της Ινδίας.

Αυτό που μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ο έλληνας ακροατής είναι μια κάποια συγγένεια της ινδικής παράδοσης και της αντίστοιχης ελληνικής. Ακούγεται παράδοξο το ότι μπορείς εύκολα να βρεις «ομοιότητες» σε δύο μουσικές και σε δύο πολιτισμούς που έχουν τόσο μεγάλη απόσταση, όμως ισχύει. Αυτό άλλωστε είχε φανεί και από μία σειρά δίσκων που είχαν κυκλοφορήσει πριν από αρκετά χρόνια με τον γενικό τίτλο Έλληνες και Ινδοί και οι οποίοι περιλάμβαναν αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος: έλληνες και ινδούς μουσικούς να παίζουν μαζί και να συντονίζονται εύκολα, καθώς έβρισκαν κοινό τόπο (μεταξύ άλλων) και στο πεντατονικό σύστημα που χρησιμοποιείται στη μουσική παράδοση και των δύο χωρών.

Όπως και στην ελληνική μυθολογία έτσι και στην Ινδία, οι Θεοί είναι που έδωσαν την μουσική στους ανθρώπους και ο ήχος του βιολιού, που είναι βασικό όργανο στην μουσική μας παράδοση, έχει παρόμοιο ρόλο και στην μουσική της Ινδίας.

Γιά όλους αυτούς τους λόγους η συλλογή How the River Ganges Flows δεν είναι απλώς ένα εξωτικό άκουσμα της στιγμής, αλλά ένα παράθυρο σε έναν πολυδιάστατο, πολύχρωμο αλλά και αυστηρό πολιτισμό που δίνει την ευκαιρία, ειδικά στους έλληνες ακροατές, να βρουν στοιχεία σύνδεσης με τη μουσική μας παράδοση. Κι αν η ακρόαση αυτού του άλμπουμ σας ανοίξει όντως ένα παράθυρο προς την ινδική μουσική, αναζητήστε (αν και δεν νομίζω πια πως είναι εύκολο να βρεθούν) τα 4-5 cd της σειράς Έλληνες και Ινδοί , στα οποία δημιουργείται ένα ελληνοϊνδικό υβρίδιο που έχει όντως ενδιαφέρον.