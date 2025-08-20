Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Mondo Lava – Utero Dei

Ένα άλμπουμ "αποσυμπίεση" για την επιστροφή στην πόλη. 

  • Βαθμολογία: 8,5
  • Καλλιτέχνης: Mondo Lava
  • Label: Hausu Mountain Records
  • Κυκλοφορία: 2025
Mondo Lava
Άννα Γεωργάτου

   

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ
Helios Stage Primer Music Festival

Κάθε 10 Αυγούστου θα έπρεπε να επιβάλλεται μια μικρή απαγόρευση κυκλοφορίας νέων άλμπουμ. Οι Η/Υ θα έπρεπε με κάποιον μαγικό τρόπο να μην ανοίγουν και τα στυλό να ξεμένουν από μελάνι. Γιατί, αν μη τι άλλο, Αύγουστος σημαίνει διακοπή, κι αν υπάρχουν τα μέσα συγγραφής, άντε να διακόψεις τις λέξεις στο κεφάλι σου, όταν κυκλοφορούν άλμπουμ σαν και αυτό.

James Ketchum και Leon Hu, aka Mondo Lava, ανεβάζουν 12 Αυγούστου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες το Utero Dei. Ίσως ό,τι πιο φιλόδοξο και δυναμικό έχουν επιχειρήσει ως τώρα, ξεκάθαρη εξέλιξη στον πειραματικό ήχο του ντουέτου. Η ψυχεδέλεια που πάντα ταιριάζει στο καλοκαίρι και τους χαρακτηρίζει σε ένα 75λεπτο patchwork ήχων από samba, ambient, blues, vintage dub και ψυχεδελικό ροκ. Ακουστικό wallpaper για κάθε στιγμή με ηχητικές παραμορφώσεις και χαοτικά ηχητικά τοπία που σε κάνουν να τσεκάρεις διαρκώς μήπως έχεις αφήσει κάποιο “παράθυρο” ανοιχτό στο κινητό και παίζει παράλληλα με αυτό που έχεις μπροστά σου, για να μιλήσουμε με παλιούς παραδοσιακούς όρους, σαν να βρίσκεσαι μεταξύ δυο ραδιοφωνικών συχνοτήτων και παρεμβάλλεται ο ένας στον άλλο.

Χάος και συντονισμός, μελωδίες και ατονίες, υπνωτισμός και αφύπνιση, DIY αίσθηση κι αισθητική, loops που δεν ξεκουράζονται ποτέ, fuzzy κιθάρες, εκρηκτικά bongo, ηλεκτρονικά πειράματα και noise ήχος σε ένα άλμπουμ που χωρίζεται σε δυο δίσκους, ο πρώτος πιο εσωτερικός, ιδανικός για διαλογισμό και στροφή προς τα μέσα, ο δεύτερος εξωστρεφής, χορευτικός, τροπικός, μελωδικός.

Στάσου στη funky μπασοογραμμή του "Venus of Willendorf", ξεκουράσου στο παιχνίδισμα των πλήκτρων του "Lady In The Lake" που θυμίζει μουσική από video game, βρες την καλοκαιρινή σου αποσυμπίεση στο επικό σε μέγεθος (6.30 λεπτά) εναρκτήριο "Utero Dei", υποκλίσου στο ηχητικό χάος στο "Chickens In The Barn", ακολούθησε πώς κλιμακώνεται σταδιακά η ηρεμία στο "Vulva Dei", βάλε σε εφαρμογή εκείνα τα μαθήματα latin στο "Beco Feio Platano Macho", μάθε κάτι από tropicalia και exotica στα "JMWAVE1966" και "Golem Boogie", αγαπητέ φίλε DJ παίξε "Rattlesnake Beat Boogie" στο beach bar στο νησί, ανασύνθεσε το soundtrack του Trainspotting με μια tribal δόση από "Decalcified Pineal Gland", γράψε σενάριο για να μπει το κινηματογραφικό "Earthwalk".

Εξώφυλλο που παίζει με το βασικό σύμβολο του yin yang σε πορτοκαλοκίτρινες αποχρώσεις που σβήνουν και εξελίσσονται ακολουθώντας την ombre τεχνική, φιγούρες ανθρώπων που θυμίζουν αρχαία αιγυπτιακά σκίτσα, επαναλαμβανόμενα πρόσωπα στο κέντρο που κάπου συνθέτουν κάτι σαν φωτοστέφανο στην κεντρική σε ρόλο φιγούρα, σουρεαλιστικοί και παιχνιδιάρικοι τίτλοι που μοιάζουν να κουβαλούν εικόνες και παραστάσεις παρά λογικές αφηγήσεις, νομίζεις ότι σου κάνουν πλάκα, δεν θα θυμηθείς ποτέ να ζητήσεις από κάποιον DJ ή να προτείνεις σε κάποιον φίλο, αυθόρμητες αντιδράσεις μάλλον σε οπτικά ερεθίσματα της στιγμής με μια δόση ειρωνίας και χιούμορ (πχ. “Ανόητος χωριάτης που περπατάει με ένα λουλούδι στερεωμένο στην μύτη”, “Κοτόπουλα στον αχυρώνα”), κάπου βαθιά μυστικιστικοί, λέξεις που κρύβουν ορολογία που σχετίζεται με την πνευματική αφύπνιση, το “τρίτο μάτι”, τον διαλογισμό, την αποτοξίνωση, την καθαρή διατροφή στην εναλλακτική κουλτούρα (“Decalcified Pineal Gland”), προσκλήσεις-προκλήσεις φαντασίας με σκόρπιες λέξεις που κάθε ακροατής μπορεί να συνδυάσει διαφορετικά μέσα σε μια ατμόσφαιρα lo-fi ψυχεδέλειας που συνθέτουν οι Mondo Lava ήδη από το παλαιότερο αριστουργηματικό Parrot Head Cartridge (2014).

Υπερκοσμικό ορχηστρικό ταξίδι υπό την επίδραση LSD , η σύνδεσή σου με το σύμπαν, album πνευματική έκσταση και εμπειρία που είτε επιλέξεις να το ακούσεις προσεκτικά , είτε το αφήσεις να παίζει στο background, ενώ σε πρώτο πλάνο επικρατεί κάτι άλλο, λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό που θες για τη βεράντα ή τον κήπο στην εξοχή στο κλείσιμο του καλοκαιριού και ξεκάθαρα στο μπαλκόνι επιστρέφοντας στην πόλη. 12 Σεπτεμβρίου στα χέρια μας σε κασέτα ή CD, αλλά μέχρι τότε απόλαυσε κάθε λεπτό του ψηφιακά, γιατί είναι ό,τι περισσότερο ταιριάζει στην εποχή.

 

Best of Network