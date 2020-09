Rival Consoles - Articulation

Επιστροφή στις ρίζες του σχεδιασμού, στα μπλοκ και τα μολύβια δηλώνει πως κάνει ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις της IDM λονδρέζος παραγωγός Rival Consoles με την νέα του κυκλοφορία, Articulation. Δύο χρόνια μετά το ορόσημο του Persona, ο Rival Consoles συνεχίζει να εξερευνά τα ίδια ambient techno μονοπάτια, ακολουθώντας ωστόσο μια εντελώς διαφορετική, οριακά ανορθόδοξη για έναν ηλεκτρονικό μουσικό, «απτή» προσέγγιση, στην οποία ο υπολογιστής έχει έναν βοηθητικό ρόλο, υποχωρώντας στις βουλές του χεριού και του μυαλού. Δηλαδή, ο παραγωγός σχεδίασε αφηρημένα σχήματα, κύκλους και γεωμετρικά μοτίβα στο χαρτί και από εκεί τα αναπαρήγαγε ηχητικά με υπολογιστή. Επιχείρησε, έτσι, να σκάψει βαθιά στον ήχο του και να βρει νέους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ακουστεί η μουσική του. H hands on αυτή μέθοδος μπορεί να μην είναι αμέσως ευδιάκριτη σε έναν μη εξοικειωμένο ακροατή, καθώς το ηχητικό αποτύπωμα δεν απέχει ιδιαίτερα από τις προηγούμενες δουλειές του Rival Consoles, αλλά μια προσεκτική και αφοσιωμένη ακρόαση θα ξεκλειδώσει το νέο σχεδιαστικό όραμα που συστήνει το Articulation. Το εναρκτήριο “Vibrations on a String” χαρίζει με το καλημέρα στον δίσκο όλη του την αίγλη, λάμποντας μέσα στην συμφωνική του διάσταση και τις παράξενες και ελκυστικές synth δομές του. Από εκεί και πέρα, άλλοτε με αιχμές (“Forwardism”) άλλοτε με deja vu κύκλους (“Still Here”), το Articulation βρίσκει και παίρνει τη θέση του μέσα στο όμορφο χάος της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής δημιουργίας, με τον Rival Consoles να τελειώνει την ημέρα με έναν ακόμη καλό δίσκο και πιο ώριμος.

