Fontaines D.C. - A Hero’s Death

Οι Fontaines D.C. χτίζουν μία μυθολογία γύρω από την ύπαρξη τους όπως το έκαναν οι ροκ μπάντες κάποτε. Ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια παίζοντας σε βρώμικα υπόγεια και pubs του Δουβλίνου, της γενέτειρας τους, και τώρα κυκλοφορούν τον δεύτερο, ηχογραφημένο στο L.A δίσκο τους έχοντας κερδίσει την προσοχή μιας πολύ μεγάλης μερίδας ακροατών που ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει στα σύγχρονα, ροκ πράγματα. Στο A Hero’s Death, η ιρλανδική πεντάδα παρουσιάζει σημάδια εξέλιξης και ωρίμανσης: οι άγουρες, συναισθηματικές, rock’ n’ roll εξάρσεις του πρώτου δίσκου έχουν δώσει τη θέση τους σε μία πιο καλλιτεχνική και μυαλωμένη προσέγγιση που καλύπτει μεγαλύτερο φάσμα του ροκ ήχου, ενώ παράλληλα η ποιητικότητα και ο λυρισμός της μουσικής τους, όχι μόνο παραμένει ακλόνητος, αλλά διανθίζεται και με νέα, ενδιαφέροντα στοιχεία. Τραγούδια όπως το ομότιτλο και το “Televised Mind” λειτουργούν ως τα απαραίτητα singles που θα προκαλέσουν θόρυβο γύρω από το όνομα τους. Τα “Love Is The Main Thing” , “Lucid Dream” και “You Said” προσδίδουν μία art-rock διάσταση στον ήχο τους -σαν οι Velvet Underground να μοιράζονται σκέψεις με τους Television. Το “Living In America” είναι η κατάθεση των Ιρλανδών για το σύγχρονο αμερικάνικο βίωμα με τον πλέον ταιριαστό, σκοτεινό τρόπο, ενώ το εναρκτήριο “I Don’t Belong” ηχεί ως το δικό τους μανιφέστο με το υπαρξιακό μάντρα “I don't belong to anyone/I don't wanna belong to anyone” να έχει τη δυναμική να αναχθεί σε σύνθημα όχι μόνο στα χείλη των fans τους, αλλά και μιας ολόκληρης χαμένης γενιάς που ψάχνει τη θέση της στον κόσμο. Μπορεί η έξτρα γυαλάδα στην παραγωγή του Dan Carey να ακούγεται σε ορισμένες στιγμές κάπως παράταιρη με τη φύση του γκρουπ και το άλμπουμ να μοιάζει περισσότερο με μία συλλογή από δυνατά singles, παρά σαν μία ενιαία, συμπαγής δουλειά με αρχή, μέση και τέλος, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως το A Hero’s Death είναι το έργο μιας μπάντας με αξιομνημονευτους στίχους και δουλεμένες συνθέσεις που έχει ερωτήματα και διψάει για απαντήσεις. Ειδικά στις μπαλάντες του άλμπουμ (“Oh Such A Spring”, “Sunny”, “No”) είναι που αστράφτει το μέταλλο του γκρουπ: όταν οι φιλοσοφικοί στίχοι μπλέκονται με τις γλυκόπικρες μελωδίες και τα εκφραστικά φωνητικά του Grian Chatten, τότε η δυναμική των Fontaines D.C. βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Οι Ιρλανδοί φαίνεται πως έχουν όλες τις ικανότητες να εξελιχθούν σε μία από τις πιο σημαντικές ροκ μπάντες των καιρών μας.

