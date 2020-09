Angel Olsen - Whole New Mess

Τα τραγούδια του All Mirrors δοκιμάζονται εδώ στην απογυμνωμένη εκδοχή τους και κερδίζουν με την αφοπλιστική εκφραστική τους αμεσότητα.

Η πέμπτη, επίσημη κυκλοφορία της Angel Olsen δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί καινούρια: περιέχει κατά κύριο λόγο τις απογυμνωμένες, ωμές εκδοχές των συνθέσεων του προηγούμενου, περσινού της άλμπουμ All Mirrors. Όμως, είναι το Whole New Mess που γράφτηκε πρώτο, κάτι που δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση, καθώς τα τραγούδια αυτά μοιάζουν με την ενστικτώδη, φυσική αντίδραση της Olsen σε έναν πολύ οδυνηρό χωρισμό. Η αλήθεια είναι πως προσεγγίζουν συναισθηματικά πολύ περισσότερο αυτή την οικεία σε όλους μας κατάσταση. Αυτό που χάνουν σε ορχηστρικό πλούτο και στιλιστικό εύρος τα τραγούδια, το κερδίζουν πίσω με την αφοπλιστική εκφραστική τους αμεσότητα: πριν εμπλουτιστούν και εξελιχθούν συνθετικά, ήταν απλώς, αυθόρμητοι, μελωδικοί σπαραγμοί μιας σπασμένης καρδιάς. Επιπλέον, τα δύο καινούργια/παλιά τραγούδια της αμερικανίδας τραγουδοποιού (το ομότιτλο και το συγκινητικό “Waving, Smiling”), θυμίζουν πρώιμες, άγουρες δουλειές της και έρχονται να ενισχύσουν αυτή τη συνθήκη ενός λεηλατημένου, συναισθηματικού τοπίου που διαδέχεται έναν χωρισμό, εκεί που όλα μοιάζουν να κρέμονται στο χείλος του γκρεμού, εκεί που το πισωγύρισμα και η νέα σελίδα μοιάζουν με όψεις του ίδιου νομίσματος. Και αν η ανάγκη να επιστρέψει πίσω σε αυτά τα τραγούδια μοιάζει σε ορισμένες στιγμές με ένα βολικό, συνολικό πισωγύρισμα για την Olsen, στην πραγματικότητα ηχούν περισσότερο με την ανάγκη της να εκπληρώσουν τον πραγματικό τους σκοπό και να ολοκληρώσουν το φυσικό τους κύκλο. Έτσι, η Olsen τιμά την αληθινά βιωματική τέχνη με τρόπο επώδυνο και διαχυτικό αλλά, τελικά, απαραίτητο και λυτρωτικό για να μπορεί να συνεχίσει δίχως ανοιχτές πληγές κάθε πτυχή της ζωής της.

