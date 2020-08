Dehd - Flower Of Devotion

Μερικές φορές, όλη η αλήθεια κρύβεται στην απλότητα. Και στο νέο άλμπουμ της indie/shoegaze/dream pop τριπλέτας των Dehd την συναντάμε σε πολύ βασικά συστατικά: στα εκφραστικά φωνητικά της Emily Kempf, τις ανυψωτικές κιθάρες του Jason Balla και τους αφοπλιστικά ευθύβολους στίχους. Με τον τρόπο που όλα αυτά τα πρωτογενή υλικά δένονται μεταξύ τους, δημιουργούν κάτι που σε «πιάνει» κατευθείαν με την αμεσότητα του. Τα highlights του Flower Of Devotion το πετυχαίνουν αδιαπραγμάτευτα: η κολλητική μελωδία του “Loner”, η - πράγματι - πλημμυριστική επίδραση του “Flood”, μα περισσότερο απ’ όλα, το ανατριχιαστικό γράμμα αγάπης στο κλείσιμο, το “Flying”. Ένα τραγούδι που με στίχους όπως τον “If this is all that we get, so be it/It was worth it to know you exist” μπορεί να εσωκλείει ένα μεγάλο μέρος της ουσίας των ανθρώπινων σχέσεων που είχαν αξία. Μεγάλα φωνητικά, στρογγυλές μελωδίες, μηδέν εκπλήξεις αλλά και μερικές, απότομες συναισθηματικές εξάρσεις -αυτά θα πρέπει να περιμένετε από την ακρόαση του Flower Of Devotion, ένα άλμπουμ που δεν θα συνταράξει τη δισκογραφία, αλλά θα προσφέρει ακροάσεις με έντονο συναισθηματικό φορτίο.

