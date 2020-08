The Pretenders - Hate for Sale

Όταν μεγαλώσεις και διαπιστώσεις πως οι περιπλανήσεις και οι αναζητήσεις δεν σε πήγαν και πουθενά, το μόνο που θέλεις είναι να γυρίσεις σπίτι. Αυτό κάνει και η Chrissie Hynde εδώ, δημιουργώντας έναν δίσκο που περιλαμβάνει κάθε γνωστό συστατικό της μουσικής ιστορίας των Pretenders. Το Hate for Sale θα μπορούσε να είναι ένα «χαμένο άλμπουμ» από την δεκαετία του '80, αλλά δεν είναι.

Είναι ένας καινούργιος δίσκος του 2020 που απευθύνεται αποκλειστικά στους φανς του συγκροτήματος που θέλουν ακόμη να ακούνε παραλλαγές του "Middle of the Road", του "Don't Get Me Wrong" ή του "Back on the Chain Gang".

Με μία ομάδα μουσικών που η Chrissie Hynde συνεργάζεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια κι έχουν αποκτήσει, πλέον, την οντότητα ενός γκρουπ, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν αποδεδειγμένα με αυτό τον τρόπο και με την βοήθεια του παλιού συνεργάτη Stephen Street στην παραγωγή, οι Pretenders «επιστρέφουν σπίτι».

Λίγο rock 'n' roll, λίγη reggae, λίγο fm rock της δεκαετίας του '80, λίγο drive και κάνα δυο συναισθηματικές μπαλάντες κι έχουμε ένα 100% Pretenders άλμπουμ.

Δεν ξέρω πως είναι δυνατόν μία δημιουργός να μπορεί και να θέλει να κάνει το ίδιο πράγμα 40 χρόνια μετά, σαν όσα συνέβησαν στο μεταξύ να μην την άγγιξαν καθόλου. Αλλά και πάλι, εδώ που τα λέμε, η Chrissie Hynde είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της ροκ ιστορίας που η περσόνα ξεπερνάει κατά πολύ τις δημιουργικές ικανότητες.