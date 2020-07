Nadine Shah - Kitchen Sink

“I’ m aware of the passing of time”, τραγουδάει η 34χρονη Βρετανή τραγουδοποιός Nadine Shah στο “Dillydally” μέσα από το νέο, τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ της Kitchen Sink κι δεν θα μπορούσε να το έχει εκφράσει καλύτερα.

Για μια δημιουργό που έκανε το ντεμπούτο της με μια βουτιά στο διαχρονικά ακανθώδες ζήτημα της ψυχικής υγείας (Love Your Mum and Dad, 2013) και κέρδισε το μεγαλύτερο μέρος της καλλιτεχνικής αναγνώρισης με έναν άκρως επιτυχημένο δίσκο με βασική θεματική την προσφυγική κρίση (Holiday Destination, 2017) προορισμένο για την ευρωπαϊκή αγορά, η επιστροφή της, τρία χρόνια μετά, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο από ένα ακόμα εξαιρετικό κοινωνικό σχόλιο. Η Nadine Shah δεν είναι η πρώτη, ούτε και φυσικά η μόνη, που έχει καταπιαστεί με την κοινωνικοπολιτική πλευρά του πολυδιάστατου ρόλου και της αμφιλεγόμενης θέσης της σύγχρονης γυναίκας. Ο τρόπος, ωστόσο, που το κάνει, προσφέρει στο Kitchen Sink την ειδοποιό διαφορά και ουσία που χρειάζεται για να ξεχωρίσει, όχι μόνο μεταξύ των μουσικών κυκλοφοριών, αλλά και των φεμινιστικών σχολίων που διεκδικούν κατά καιρούς το ενδιαφέρον της καλλιτεχνικής δημιουργίας των ημερών.

Στο Kitchen Sink η Shah αλλάζει με εκπληκτική ταχύτητα και αποτελεσματικότητα θέσεις από τραγούδι σε τραγούδι κι από ιστορία σε ιστορία, σκιτσάροντας στερεοτυπικές γυναίκες, πρωταγωνιστικές φιγούρες σε οικείες, καθημερινές ιστορίες. Αυτό το κάνει με παιχνιδιάρικη διάθεση, αλλά και στιβαρό χέρι, με εμπνευσμένη μουσική προσέγγιση αλλά και θαυμάσια ακονισμένο, υποδόριο χιούμορ. Κούγκαρ που φλερτάρουν ανελέητα (“Club Cougar”), γυναίκες που έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωπες με την φόβο της αβύσσου της εμμηνόπαυσης (“Trad”), ποθούμενα από τους άντρες στερεότυπα (“Ladies for Babies”) και κλασικές τοξικές σχέσεις (“Buckfast”), όλα τα χίλια και ένα γυναικεία πρόσωπα ζωντανεύουν μέσα από τα έντεκα τραγούδια του Kitchen Sink με έναν μοναδικό, ελκυστικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση τρόπο που επικοινωνεί αυτή τη θηλυκά φορτισμένη θεματολογία ακόμα και σε όσους ίσως θα μπορούσαν να αισθανθούν άβολα με αυτή.

H Nadine Shah, εκφράζοντας για μια ακόμα φορά εξόχως δημιουργικά τον περίπλοκο συνδυασμό Βόρειας Αγγλίας–μουσουλμανικής κοινότητας –Σκανδιναβίας-Πακιστάν που κυλάει στο αίμα της, στέκεται σαν παντογνώστης αφηγητής στο κατώφλι της ώριμης ηλικίας πάνω από δεκάδες γυναικείες εναλλακτικές ζωές. Με κοφτερή, έξυπνη, διεισδυτική ματιά βουτάει σε πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις που θα έκαναν την PJ Harvey να αισθάνεται εντάξει με τις φορές που το όνομά της έχει γραφτεί στην ίδια πρόταση με αυτό της Shah (ορίστε ακόμα μία).

To Kitchen Sink είναι ένας πανάξιος σταθμός στο εξαιρετικό οδοιπορικό μιας από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς των τελευταίων χρόνων.