John Legend - Bigger Love

Την ανάγκη του κόσμου αυτούς τους περίεργους καιρούς για ανεβαστική μουσική -όπως το θέτει ο ίδιος- ελπίζει να καλύψει ο John Legend με τον έκτο κατά σειρά δίσκο του Bigger Love, προορίζοντάς τον για ένα «βάλσαμο», «που θα βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν ένα καλύτερο καλοκαίρι ύστερα από μια δύσκολη άνοιξη». Πράγματι, η θετική ενέργεια, η φωτεινή και πολύχρωμη διάθεση και μια ενδιαφέρουσα -για τα δεδομένα του John Legend- ποικιλία μουσικών ιδιωμάτων χαρακτηρίζει αυτόν τον δίσκο, από τον οποίο, ωστόσο, λείπει η βαθύτερη ουσία που έκανε παλιότερα τραγούδια όπως το ήδη all time love classic “All of Me” και το “Right by You” ελκυστικά ακόμα και σε τάξεις ακροατών παραπλεύρως του mainstream κοινού. Τα πατήματα του Legend στα πιο άγνωστα γι’ αυτόν μονοπάτια του δίσκου είναι γεμάτα αυτοπεποίθηση και ίσως, γι’ αυτόν τον λόγο, το αποτελέσματα είναι αρκετά συμπαθητικά -όπως η συνεργασία του με τoν Koffee στο “ Don’t Walk Away” και το ολόφρεσκο “U Move I Move” με την Jhene Aiko. Όμως δεν είναι αρκετά για να σώσουν την παρτίδα του Bigger Love από τη γλυκερή εμμονή του John Legend στο χιλιοτραγουδισμένο και πεπερασμένο -απ’ ό, τι φαίνεται γι’ αυτόν- θέμα της αγάπης και από βαρετούς σωσίες του “All of Me” όπως το “Conversations in the Dark”. Είναι κρίμα, γιατί με λίγες ενέσεις πρωτοτυπίας παραπάνω, θα μιλάγαμε με τελείως διαφορετικούς όρους. Η «ανεβαστική καλοκαιρινή μουσική» που επικαλείται ο Legend δεν διαθέτει την αναγκαία ποιοτική ισορροπία για να διεκδικήσει με αξιώσεις μια θέση στο soundtrack του φετινού καλοκαιριού, η ιδιαίτερη συνθήκη του οποίου είναι ικανή να πετάξει εκτός και τους μεγαλύτερους pop stars. Στο Bigger Love ο John Legend δείχνει να έχει τα εχέγγυα να αποτολμήσει κάτι διαφορετικό και μεγαλύτερο, αλλά, τελικά κολλάει στο μέλι και δεν κάνει το πολυπόθητο βήμα.

Άκου κι αυτό: Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (2019)