Sonic Boom – All Things Being Equal

Ladies and gentlemen, we are floating in vintage synth space.

Τριάντα χρόνια. Τόσο πήρε στον Peter Kember να επιστρέψει στο προσκήνιο της μουσικής δράσης, αφού το τελευταίο πράγμα που ακούσαμε από αυτόν πριν χαθεί στα ψιλά γράμματα των συνεργασιών, ήταν το μεταβατικό του τέλους της Spacemen 3 εποχής Spectrum, το 1990. Τα vintage synths που ξέμειναν στον Kember από την θρυλική εποχή των Spacemen 3 και αξιοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις μετέπειτα συνεργασίες τους με τους Beach House και τους Experimental Audio Research (Ε.Α.R.), έχουν και εδώ την τιμητική τους αναδυόμενα από τη συσσωρευμένη εμπειρία που αποκόμισε ως μισθοφόρος του πειραματικού θορύβου. Για την ακρίβεια, το άλμπουμ είναι δομημένο αποκλειστικά πάνω σε synth μοτίβα, με τις κιθάρες να απουσιάζουν αισθητά μεν, όχι και τόσο ηχηρά δε, καθώς αυτή η μονομέρεια των πλήκτρων δεν ενοχλεί ιδιαίτερα. Από τον ημιδιαστημικό αυτοσχεδιασμό του εναρκτήριου “Just imagine you’ re a tree” μέχρι το διαθλαστικό θέρεμιν του “I See Light Bend” το άλμπουμ ηχεί παράξενα οικείο, σαν ανάμνηση από μια εποχή όχι και τόσο μακρινή, αλλά ούτε και τόσο κοντινή. H space pop ραστώνη του “Just a Little Piece of me” και η ηχώ των Kraftwerk στο “Twakin Techno” ξεχωρίζουν, ενώ ο φουτουριστικός πειραματισμός που κυλάει σαν υπόγειο ρυάκι στα έγκατα του δίσκου φτάνει στο απόγειό του στο “Spinning Coins and Wishing on Clovers”. Καλοκαιρινό με έναν δικό του τρόπο και με φιλικό με έναν ακόμη πιο δικό του το All Things Being Equal είναι σαν παλιόφιλος που είχες δεις καιρό και σου ανοίγει την πόρτα του αμαξιού του μια καλοκαιρινή μέρα για μια γύρα σε φωτεινά στρώματα αναμνήσεων πάνω σ’ ένα Minimoog Voyager.

Άκου και αυτό: Kraftwerk – Autobahn (1974), Panda Bear – Panda Bear (1999)