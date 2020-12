2 by bukowski - Her Kind Fight Everything

Και ξαφνικά, εκεί που έλεγες ότι αυτή η απρόσμενα καλή μουσικά χρονιά έκλεισε το ταμείο της για φέτος, ένα συγκρότημα που έγραψε τη δικιά του μικρή αλλά τόσο σημαντική ιστορία στον εγχώριο ανεξάρτητο ήχο των ‘00s, οι 2 by bukowski έρχoται να πoυν μια ακόμα λέξη με τη νέα τους κυκλοφορία Her Kind Fight Everything. Πιστοί «στην παθολογική τους ανικανότητα να κατασταλάξουν σε ένα είδος», σύμφωνα με τους ίδιους, οι 2 by bukowski καταπιάνονται και πειραματίζονται με όσες αποχρώσεις του doom και του drone rock ήχου μπορούσαν να χωρέσουν στις πέντε συνθέσεις του Her Kind of Everything πετυχαίνοντας ένα άψογα δομημένο και εκτελεσμένο υψηλών προδιαγραφών αποτέλεσμα, που θα μπορούσε άνετα να είναι το soundtrack κάποιας χαμένης ταινίας του David Lynch. Οι ambient ηλεκτρονικές νότες και η kraut αισθητική προσθέτουν σε προσεκτικά επιλεγμένα σημεία του δίσκου τα τέλεια twists μιας ούτως ή άλλως ευφυούς και μελετημένης στην εντέλεια μουσικής σκηνοθεσίας. Από τα «εκκλησιαστικά» και απόκοσμα σκηνικα του “The Well Manicured Man” και του “Carazy Joe Davola” που ηχούν σαν ένα εξαιρετικό υβρίδιο του Nick Cave, των Swans και των Mary and The Boy, στο ψυχεδελικό καπνισμένο fuzz του “Beast’s Breast” κι από εκεί στο ηλεκτρονικό ιντερμέδιο του “Fiend for Sleep” και στην αδιαμφισβήτητη και απολαυστική κορύφωση του τέλους με το εξαιρετικό νέας γενιάς post rock “Mahone” το Her Kind of Everything ξετυλίγεται σαν θεατρικό έργο γεμάτο με ένα μυστήριο που τυλίγει, πείθει και ικανοποιεί τον ακροατή του από κάθε άποψη. Σε όσους (ίσως όχι άδικα) πιστεύουν τα τελευταία χρόνια ότι το post rock κούρασε, ξεπεράστηκε, ανήκει τέλοσπάντων σε μια άλλη φάση, οι 2 by bukowski έχουν να απαντήσουν με μια εντυπωσιακή επιστροφή και με έναν post rock δίσκο του απόλυτου σήμερα.

Άκου και αυτό: Earth – Primitive and Deadly (2014), Swans – The Leaving Meaning (2019