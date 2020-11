2 by bukowski, Πείτε Μας Την Ιστορία Σας Με 23 Εικόνες

Λίγο πριν κυκλοφορήσουν το Her Kind Fight Everything, οι 2 by bukowski μοιράζονται αποκλειστικά στο Avopolis το track "Mahone" από το νέο τους δίσκο και αφηγούνται μια μουσική πορεία 23 χρόνων με κιθάρες, μάσκες του Elvis, αποκόμματα περιοδικών και μισοφαγωμένα τοστ.

Μπορείτε να ρωτήσετε (σχεδόν) ό,τι θέλετε τους 2 by bukowski, αλλά μην τους ρωτήσετε τι μουσική παίζουν. Η πορεία τους, από το 1997 οπότε και ξεκίνησαν, αποδεικνύει ότι οι (συνδυαστικές) απαντήσεις ποικίλουν: Kraut; Γενναίες Δόσεις. Drone; Εξίσου. Πότε πιο στιβαρή doom, πότε πιο νεφελώδης ambient ατμόσφαιρα; Σίγουρα. Ακόμη και pop αποστροφές θα βρείτε στον κατάλογο των 2 by bukowski ("Hot Summer").

Το 2020 τους βρίσκει πάντως να κυκλοφορούν το τέταρτο LP τους, Her Kind Fight Everything, στη Sound Effect Records και να βουτάνε σε έναν βαρύ, αυτοσχεδιαστικό και αργόσυρτο ήχο, για τον οποίο προειδοποιούν ήδη με το χαιρετισμό τους: "For Those About To Venture In Dark, Grandiose Introspection, We Salute You".

Μια ανάσα πριν την κυκλοφορία του δίσκου (27/11), οι 2 by bukowski μοιράζονται αποκλειστικά στο Avopolis το 5ο track της νέας τους δουλειάς, "Mahone", που ακούτε πρώτοι εδώ:

Her Kind Fight Everything by 2 by bukowski

Επειδή, όμως, 23 χρόνια και πολλές πόλεις, πολλά lives, πολλά labels και πολλές εμπειρίες μετά, έχουν εξίσου πολλά να πουν (και να δείξουν), τους ζήτησα να αφηγηθούν την 23χρονη πορεία τους σε ισάριθμες εικόνες.

Εκείνοι, έπιασαν το νήμα από το 1967 και δύο ποιήματα του Charles Bukowski και έφτασαν μέχρι το σήμερα, με αρκετές κιθάρες, αποκόμματα περιοδικών και τοστ στο ενδιάμεσο...

Το "2 by bukowski" κυκλοφόρησε το 1967, και περιείχε τα ποιήματα "Family, Family" και "A Little Atomic Bomb". Ήταν η έμπνευση πίσω από το όνομα της μπάντας.





1996. Silka - Angel Street. Προ-2 by bukowski ντέμο, από τα μελλοντικά ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος. Ένα από τα κομμάτια, τότε ονομαζόμενο "Quiet Manner", ηχογραφήθηκε με διαφορετική ενορχήστρωση και ελαφρώς παραλλαγμένο όνομα πολύ αργότερα, στο δίσκο Drink From My Bastard Grail.





1998. Αριστερα: Μια ιταλική κόπια Gibson από την EKO, κατασκευής 1971. Αγοράστηκε το 1998 από λαικό κιθαρίστα στην Αθήνα, και έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλες τις ηχογραφήσεις των 2 by bukowski. Δεξιά, ρεπλίκα της Fender Jazzmaster του 1963 που χρησιμοποιήθηκε στην ηχογράφηση του Her Kind Fight Everything. Και στη μέση, όλοι ξέρουμε ποιος.



1998. Δανεικό πετάλι παραμόρφωσης από τον αδερφό του Νίκου που ποτέ δεν επιστράφηκε. Χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις παλιές ηχογραφήσεις, μέχρι και τον πρώτο δίσκο.





1998. Ντέμο με κομμάτια που κατέληξαν στις πρώτες κυκλοφορίες με Liquefaction Empire και Norman Records.







2000. Πρωτότυπο του εξωφύλλου του He Knows That In The Shadows Someone Is Making The Elements Bleed, του «δίσκου που χάθηκε στο ταχυδρομείο».







2000. Η πρώτη συνέντευξη στο fanzine Overdub. Ο Χρήστος Καρράς μας έδωσε μεγάλη ώθηση στην τότε Αθηναϊκή σκηνή, πριν ακόμα κυκλοφορήσει το πρώτο μας LP.





2000. Η πρώτη επίσημη κυκλοφορία, το split single με τους Lazarus Clamp στην Jonathon Whiskey, κέρδισε τον τίτλο Single Of The Month στο περιοδικό Record Collector.







Ντέμο του 2000, με κομμάτια που δε κυκλοφόρησαν ποτέ.

Κάποια ενδιαφέροντα liner notes: "jorgos: cubase / casio tonebank / programmateur de rythmes, design / ahilleas: beers / nickos: return of the greek army fashion".





2001. T-shirt που φτιάχτηκε για το συγκρότημα από οπαδό.



2001. Δελτίο τύπου για το What a Long Strange Journey This Has Been .

Το πρώτο LP των 2 by bukowski, ηχογραφημένο και μιξαρισμένο μέσα σε 24 ώρες, έμελλε να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ελληνική σκηνή της εποχής.





2001. Αποκτήσαμε τη φήμη επεισοδιακής live μπάντας, μετά από δύο αθηναϊκές συναυλίες. Η πρώτη, στο Μικρό Μουσικό Θέατρο, έφτασε σχεδόν στα όρια του αστικού μύθου και η δεύτερη, αυτή στο ΑΝ με τους Life Without Buildings προκάλεσε ετερόκλητα σχόλια.





2002. Το Drink From My Bastard Grail κυκλοφόρησε το 2002 από την Poeta Negra, το δεύτερο full length αλμπουμ μας. Καποια από τα κομμάτια άλλαξαν όνομα στην τελική κυκλοφορία. Και ναι, είχαμε site στο Geocities από το 2000.





2002. Στις αρχές της χιλιετίας, βρεθήκαμε να είμαστε μέλη ενός ιδιόμορφου διεθνούς underground μουσικού δικτύου, με αποτέλεσμα συμμετοχές σε κυκλοφορίες όπως η συλλογή Furious Beast Of The Forest από τη Parka Dskz του Καναδά.



Το EP του 2002, Tech Thrash (Marvels and Strange Terrors) από την Poeta Negra, κέρδισε τον τίτλο Κυκλοφορίας του Μήνα από το μουσικό περιοδικό MCB του Χονγκ Κονγκ. Το κείμενο κάνει λόγο για «ατμόσφαιρα λύπης και θανάτου». Αυτή κατά την άποψή μας είναι η πιο αντιπροσωπευτική κριτική που έχει γίνει ποτε για τους 2 by bukowski.



2004. Ο ενισχυτής από την ηχογράφηση του δίσκου Yzordderex, Roost μοντέλο δεκαετίας '70.

2009. Οι Voyr ήταν μια βραχύβια ροκ μπάντα που φτιάξαμε όταν βρεθήκαμε για λίγο χρόνια στην ίδια πόλη (Λονδινο).

2017, γυρίσματα για το "Hor Summer". Μέρος του βίντεο (το πρώτο του συγκροτήματος) γυρίστηκε σε αυτό το φοβερό δωμάτιο που βρέθηκε κατά τύχη κοντά σε ένα σανατόριο έξω από το Βερολίνο. Τα γυρίσματα σταμάτησαν δραματικά, με την αστυνομία να συνοδεύει εμάς και το συνεργείο ευγενικά αλλά επιτακτικά έξω.







2018. Συναυλία σε χριστιανικό venue στο Όσλο. Το αλκοόλ απαγορευόταν στο μαγαζί, οπότε και ήταν φυσικά σχεδόν άδειο κατά τη συναυλία.





2018, Ypsilon, Θεσσαλονίκη.Τα ζωντανά μας σετ είναι μια μίξη ηλεκτρονικών και ροκ στοιχείων. Αναμενόμενο από ένα συγκρότημα με σχεδόν παθολογική ανικανότητα να παραμείνει στο πλαίσιο ενός μουσικού είδους.

2019. Η λέξη ΤΟΣΤ καθώς και το concept της, έχει παραμείνει πηγή έμπνευσης από το πρώτα χρόνια μέχρι και σήμερα. Το συγκεκριμένο ΤΟΣΤ δαγκώθηκε και φωτογραφήθηκε λίγο πριν μια συναυλία στην πατρίδα της μπάντας, τη Θεσσαλονίκη.





2020. O Max Rieger των Die Nerven και All Diese Gewalt, ταξίδεψε από το Βερολίνο στην Αθήνα για να βοηθήσει στη παραγωγή και τη μίξη του νέου δίσκου μας.



Το Her Kind Fight Everything γράφτηκε ζωντανά σε τρεις μέρες, στο στούντιο Sonic Playground του Νίκου Τριανταφύλλου, το Φλεβάρη του 2020. Τα πέντε κομμάτια είναι το πρώτο υλικό που δουλέψαμε όλοι μαζί με την τωρινή μας σύνθεση. Το εξώφυλλο είναι του Κωνσταντίνου Χαϊδαλη. Οι ηχογραφήσεις τελείωσαν μια μέρα νωρίτερα του αναμενόμενου, γεγονός που γιορτάσαμε με μια αυτοσχέδια συναυλία στο Boiler την ίδια νύχτα.

Το Her Kind Fight Everything των 2 by bukowski κυκλοφορεί στις 27/11 από τη Sound Effect Records. Μπορείτε να το παραγγείλετε εδώ.