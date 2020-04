Mikael Delta – Higher Frequencies

Ο Μιχάλης Δέλτα επιστρέφει απρόσμενα σύντομα μετά το ambient ευαγγέλιο του Elation και με αμείωτη δημιουργικότητα παρουσιάζει το δικό του υπαρξιακό απόσταγμα καραντίνας. Στο Higher Frequencies τσιμπάει αρκετά τα bpm και στρίβει το τιμόνι προς τα χορευτάδικα που μας λείπουν. Τα τρία πρώτα κομμάτια του φυσάνε μια πνοή ηλιόλουστης ελευθερίας μέσα από τα ηχεία. Το φωτεινό άνοιγμα του "Beyond Freedom" προετοιμάζει μουσικά την πρώτη βαθιά εισπνοή στην «μετά-» εποχή, πιθανότατα μέσα από το ανοιχτό παράθυρο ενός αυτοκινήτου που θα γκαζώνει προς το άπειρο. Το ομότιτλο track ηχεί σαν κομμάτι που λείπει από τον τελευταίο δίσκο των Στέρεο Νόβα, ενώ το "All the Things I Don't Know", με τα εθιστικά α λα Bicep ​​breakbeats και τα ελκυστικά vocal cuts, «προβάλλει» χορογραφίες του Δημήτρη Παπαϊωάννου στις προσόψεις των, προσωρινά, ακίνητων αστικών κέντρων. Από την ίδια «παράσταση» είναι βγαλμένο και το “Let it Go”, ενώ, στη θέση νο 5, το “Sunlight” κλείνει το EP και μαζί την συμπυκνωμένη αυτή συνεδρία δημιουργικού διαλογισμού πάνω από drum machines. Το Higher Frequencies είναι ένα σφηνάκι τονωτικής αστικής electronica που θα σε ταξιδέψει σε στιγμές κοντινές που ευχόμαστε να μην ξεμακρύνουν κι άλλο.



