Δέκα χρόνια πέρασαν από τις πρώτες γύρες του ψυχεδελικού τρίο από τη Θεσσαλονίκη στις underground σκηνές της πόλης τους και της πρωτεύουσας. Σε αυτά τα χρόνια, αξιοποίησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις μουσικές εμπειρίες που κέρδισαν πανάξια με τις κιθάρες τους. Μουσικά αυτάρκεις και αυτόνομοι, κυκλοφορούν μόνοι τους τη μουσική τους, ηχογραφώντας αναλογικά και πετυχαίνοντας αβίαστα, έτσι, ένα φυσικό και οικείο αποτέλεσμα ενός επιθετικού ηχητικού ιδιώματος. Η οξύθυμη, φρενιασμένη ψυχεδέλεια των Psychedelic Trips to Death έχει ανέβει κάμποσες κλάσεις από τον δεύτερο δίσκο τους Blood For Blood και το φωνάζει δυνατά με το The Resistor, ένα σφιχτό πακέτο έξι συνθέσεων βαριάς κι ασήκωτης, πλην φρεσκότατης, νεοψυχεδέλειας -με την διάρκεια να είναι οριακή για να θεωρηθεί lp από την Ακαδημία Ηχογραφήσεων. Το The Resistor συγχωνεύει απολαυστικά στα τριάντα πέντε περίπου λεπτά της διάρκειάς του, όλες τις καλές δεκαετίες της garage ψυχεδέλειας, από τους Jesus and the Mary Chain μέχρι τους Black Angels. Μας γαζώνουν «με το καλημέρα» στο ομότιτλο κομμάτι, εμπνέουν ολέθρια πόρωση και βαθαίνουν το σκοτάδι με το “Sending Flowers to the Ignorant”. Και κλείνουν το μάτι στο αγαπημένο τους rock ‘n’ roll με το “Burn your Eyes”, ενώ, ρίχνουν τους τόνους προς το τέλος με το αργόσυρτο θρηνητικό φινάλε του “The Crate”. Είναι ένας δίσκος-εγγύηση για τους λάτρεις του είδους, που θα ανάψει στα ηχεία τους πολλές μικρές φωτιές αγάπης και θανάτου.



