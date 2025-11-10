Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Armand Hammer & The Alchemist – Mercy

Ο Alchemist αποδομεί, οι ELUCID και billy woods χτίζουν, κι εσύ απλώς προσπαθείς να προλάβεις τις ρίμες πριν σε καταπιούν.

  • Βαθμολογία: 7.5
  • Καλλιτέχνης: Armand Hammer & The Alchemist - Mercy
  • Label: Backwoodz Studioz
  • Κυκλοφορία: 2025
Armand Hammer & The Alchemist
Άγγελος Κυρούσης

   

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Ace Frehley

Jazz hat like Laraaji” και μπουμ, όλοι εδώ στριμωγμένοι, σκυμμένοι κάτω από τις ριπές 3D-printing όπλων, πίσω από το voice over του Werner Herzog, να χαζεύουν τον εσταυρωμένο κλέφτη δίπλα στο Χριστό, ενόσω ο Ka βάζει το κρασί κι ο Grandmaster Flash τους δίνει προσφάι. Δεν έχει απόψε ασθενοφόρα για τους αράπηδες, από τα χρόνια του Stanley Crouch και πίσω, από τα χρόνια του Stanley Crouch έως αύριο, έτσι ξεκινάει ο δίσκος Mercy, με τους ELUCID και billy woods ως το δίδυμο Armand Hammer στις μπάρες και τον The Alchemist στις φόρμες (εκ νέου μετά το Haram του 2021), αδιάκοπο, οργανωμένα θορυβώδες, χωρίς να χρειάζεται promo tricks και φρου φρου. Η γλώσσα είναι μία, το πιάτο είναι αυτό, δεν απαιτείται κάποια μόστρα, ούτε πολύ πιπίλισμα.

Άλλοτε σε ξεκουφαίνει καθώς προσπαθείς να το παρακολουθήσεις, άλλοτε είναι ταμπουρωμένο εντός του underground Backwoodz σύμπαντος, μα πορεύεται διαρκώς περίπλοκα παραπεμπτικό με τη βεντάλια να πιάνει από τους πιλότους του Augusto Pinochet και τον Louis Farrakhan, έως το ai ως alas, το IDF και τις μάγισσες στον Μάκβεθ, βγαλμένες από το σημειωματάριο του Nas. Δεν είναι καινούργια όλα αυτά, αυτή είναι η φιλοσοφία κι η μανιέρα αυτού του clan, κατά μόνας αλλά κι όταν κάθονται στο ίδιο τραπέζι, να τραβάνε τα προφανή και τις κάτω στρώσεις έως εκεί που δεν πάει. «Ριζοσπαστικοποιούν και να αισθητικοποιούν το ραπ, ωθώντας τη γλώσσα πέρα από τα συμβατικά όριά της, ενώ ταυτόχρονα αντανακλούν τον άγριο κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε» γράφτηκε σε ένα κείμενο για το Mercy, κι είναι πραγματικά τόση πολλή η πληροφορία που συνωστίζεται στις ρίμες του δίδυμου, χωρίς όμως να πελαγοδρομεί με τσιτάτα εντυπωσιασμού, που δεν μπορείς παρά να παρασυρθείς στο παιχνίδι και να λύσεις τους γρίφους, να διαβάσεις τις οδηγίες, μπας και βρεις διέξοδο από τα κλειστοφοβικά στησίματα.

Δυσανάλογης έντασης είναι η ηχητική παρατήρηση του Alchemist. Όσο το δίδυμο γεμίζει, εκείνος αφαιρεί, επιλέγει να ξεκουρδίζει απλούστερα με μια lofi λιτότητα, κάπου-κάπου σχεδόν πενιχρή, συγκρατημένη και αιωρούμενη, χωρίς ενδεχομένως την τελετουργική συνοχή που επιλέχθηκε στο φετινό Sortilège των Preservation και Gabe ‘Nandez, αλλά με ένα τρόπο συνοδευτική. Κι ενδεχομένως αυτή η συνθήκη να είναι που τελικά δεν έδωσε συνολικά την έξτρα πάσα συνολικά στο lp, διότι όσες φορές βγήκε η ασίστ όπως στα “Longjohns”, “California Games” και “Super Nintendo”, τα buzzer beaters ήρθαν από τα 8 μέτρα.

Δε χρειάζεται να φανταζόμαστε διάφορα που δεν υπάρχουν για δίσκους σαν το Mercy. Σκεφτείτε πως έχει στροφές σαν κι αυτή, ευθύβολες κι συνθλιπτικές, χωρίς ντοκυμαντερίστικα ιντερλούδια: “Bodies in the water like apples bobbing gently/Bodies stand sentry on battered corners gently/With the tiny coffins almost barely empty/Bodies on bodies on bodies on bodies on bodies on bodies on bodies/Everybody was somebody moments before they body was torn/Twist, bodies like porn/After echoing the guns and bombs is gone/Bodies sit forlorn/Pitched amongst the bricks/Flung like empty purse after the mugging/Oh, look what the cat drug in/Still moving, piteous/Search the rubble for the slightest movement in the ruins/Secrets grow hideous inside the computers/Bottomless pits for bodies to get dropped off in like Caspian Forest/A bitter harvest, a dollhouse of horrors”. Από την αντι-επεξηγηματική διακειμενικότητα, στην οικονομία της ωμής εξιστόρησης μέσα σε πέντε αράδες.

Θα ξαναπεράσουμε από την ακρόαση του, να δούμε τι σχηματίστηκε περαιτέρω στο βάθος των κογχών των ματιών των δημιουργών του, σε αυτές των Earl Sweatshirt, Quelle Chris, Cleo Reed, Pink Siifu, Kapwani και Silka που τους συνόδεψαν. Δε θα πασχίσουμε να γεννήσουμε λέξεις εμείς αντί αυτών, αλλά θα ανακαλύψουμε όσα δεν πήραμε πρέφα εξ’ αρχής.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Armand Hammer & The Alchemist

Armand Hammer & The Alchemist – Mercy

Ο Alchemist αποδομεί, οι ELUCID και billy woods χτίζουν, κι εσύ απλώς προσπαθείς να προλάβεις τις...
Dreamline

Dreamline – Evening Storms

Οι Dreamline επιστρέφουν με το "Evening Storms", ένα άλμπουμ αποκλειστικά σε βινύλιο, που...
Mavis Staples

Mavis Staples – Sad and Beautiful World

Στην εποχή του μεταφασισμού της διακυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ και του ICE, η μεγάλη Mavis Staples...
Rosalía

Rosalía – LUX

Το "LUX" της Rosalía δεν είναι ούτε επιστροφή στις ρίζες ούτε άλμα στο μέλλον. Είναι η στιγμή που...
Ritual Howls

Ritual Howls – Ruin

Δεν χρειάζεται να έχεις βρεθεί στο Ντιτρόιτ για να νιώσεις τον παλμό του. Αρκεί να ακούσεις τους...
Hilary Woods

Hilary Woods – Night CRIÚ

Στο "Night CRIÚ", η Hilary Woods ξαναβρίσκει τη φωνή της ανάμεσα σε χορωδίες παιδιών, πνευστά που...
Spain

Spain – The Blue Moods Of Spain

Ο Θανάσης Μήνας ξαναβάζει στο πλατό, τριάντα χρόνια μετά, ένα κλασικό νουάρ άλμπουμ της δεκαετίας...
Extreme Metal

Full Metal Bracket: 4 Extreme Metal δίσκοι του Οκτωβρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τρεις δίσκους που ξεχώρισε από το ευρύ...
Pain Magazine

Pain Magazine – Violent God

Μια δισκάρα που σε αρπάζει από τον λαιμό και σε ρίχνει σε έναν κόσμο όπου το post-punk στάζει αίμα και...
The Last Dinner Party

The Last Dinner Party – From The Pyre

Η λονδρέζικη μπάντα με το ευφάνταστο όνομα επιστρέφει μέσα από τη φωτιά στο δεύτερο άλμπουμ της,...
Veslemes

Veslemes – Maldives OST

Είδες, δεν είδες τις "Μαλδίβες" αυτό το άλμπουμ να το ακούσεις.
Ghost

Ghost – Skeletá

Κάποτε οι Ghost ήταν το μεγαλύτερο μυστήριο της metal σκηνής, σήμερα είναι ένα παγκόσμιο...
Jim White

Jim White – Inner Day

Το "Inner Day" του Jim White είναι ένα καθηλωτικό σόλο άλμπουμ κρουστών: 13 κομμάτια σε 44 λεπτά...
Jeff Tweedy

Jeff Tweedy – Twilight Override

Ο Θανάσης Μήνας περιπλανάται στις δαιδαλώδεις πλευρές της νέας δουλειάς του αρχηγού των Wilco....
Greg Jamie

Greg Jamie – Across a Violet Pasture

Ο Greg Jamie δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό άλμπουμ που ενώνει την americana με το όνειρο, την...
4 δίσκοι

4 δίσκοι για το πιο βίαιο πάρτυ του Νοέμβρη

Mortal Torment - 20 YEARS OF PUTRID ART: To Σάββατο 1 Νοεμβρίου, τέσσερις από τις πιο ακραίες...
Theodore

Theodore – FIRE

Ο Theodore επιστρέφει με το "FIRE", ένα άλμπουμ που συνδυάζει ηλεκτρονικά και οργανικά στοιχεία σε μια...
Tame Impala

Tame Impala – Deadbeat

Από το ψυχεδελικό όνειρο στο rave ξύπνημα: Το "Deadbeat" είναι το νέο πρόσωπο του Kevin "Tame...
Neko Case

Neko Case – Neon Grey Midnight Green

Ο Θανάσης Μήνας χαιρετίζει την επιστροφή της alt-country-rock τραγουδοποιού.
Electric Litany

Electric Litany – Desires

Ένας δίσκος βαθιά υπαρξιακός και ταυτόχρονα σωματικός. Mια συλλογή τραγουδιών που μοιάζουν να...

Featured

Sad Lovers & Giants

Sad Lovers & Giants: Η επιστροφή μιας αγαπημένης μελαγχολίας στην Αθήνα

Οι Sad Lovers & Giants ανεβαίνουν στη σκηνή του Gagarin 205 το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, παρέα με τους...
Armand Hammer & The Alchemist

Armand Hammer & The Alchemist – Mercy

Ο Alchemist αποδομεί, οι ELUCID και billy woods χτίζουν, κι εσύ απλώς προσπαθείς να προλάβεις τις...
Dreamline

Dreamline – Evening Storms

Οι Dreamline επιστρέφουν με το "Evening Storms", ένα άλμπουμ αποκλειστικά σε βινύλιο, που...

Best of Network