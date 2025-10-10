Rocket – R is for Rocket

Μερικές φορές, οι μπάντες δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο από τέσσερις τοίχους, δυό-τρεις ενισχυτές που τρίζουν και λίγη σιωπή πριν πατήσεις το "record". Οι Rocket ακούγονται σαν να μπήκαν σ’ ένα τέτοιο δωμάτιο και δεν βγήκαν μέχρι να τελειώσει η καταιγίδα. Το R is for Rocket πέρα από κανονικό ντρεμπούτο (μετά το Versions of You, EP), ακούγεται σαν ένα παροξυσμικό ξέσπασμα νεότητας, φτιαγμένο από κιθάρες που στάζουν φως και τύμπανα που θυμίζουν μια παιδική καρδιά που μόλις έμαθε να τρέχει.

Την μπάντα αποτελούν η Alithea Tuttle στα φωνητικά, οι Baron Rinzler και Desi Scaglione στις κιθάρες και ο Cooper Ladomade στα τύμπανα, μια παρέα μακροχρόνιων φίλων που γνωρίστηκαν στο λύκειο, ενώ η Tuttle και ο Ladomade γνωρίζονται ήδη από το δημοτικό. Παρότι η ιδέα να φτιάξουν μια μπάντα υπήρχε χρόνια, μόλις το 2021 άρχισαν να την παίρνουν στα σοβαρά, δίνοντας τις πρώτες τους ζωντανές εμφανίσεις την επόμενη χρονιά, όπως έχουν αποκαλύψει στο Rolling Stone.

Ίσως το πιο σημαντικό που μπορεί να πει κανείς για τους Rocket, μια μπάντα που έχει ήδη ανοίξει συναυλίες για τους Smashing Pumpkins, Ride, Sunny Day Real Estate και Silversun Pickups, είναι πόσο αφοσιωμένοι είναι στην τέχνη τους, στο είδος που υπηρετούν, στην αναζήτηση της τεχνικά άρτιας αλλά μελωδικά δυνατής μουσικής.

Το πρώτο κομμάτι, το υπέροχο (και πιο αγαπημένο) "The Choice", ξεκινά σαν μια αναπνοή που κόβεται στη μέση. Μια κιθάρα, λίγο απόκοσμη, λίγο λάθος κουρδισμένη, ανοίγει τον δρόμο για εκείνη τη φωνή, της Alithea Tuttle, η οποία τραγουδά σαν να την άφησαν να περπατάει σε κάποιο ναρκοπέδιο συναισθημάτων. Μέχρι να τελειώσει το τραγούδι, έχεις ήδη μπει σ’ έναν κόσμο όπου η μελαγχολία χορεύει ξυπόλυτη με την επιθυμία.

Στο "Act Your Title" η μπάντα θυμίζει τους Breeders την ώρα που λιώνουν κάτω από τον ήλιο της Καλιφόρνιας. Οι κιθάρες λάμπουν, αλλά όχι για να δείξουν τι μπορούν να κάνουν, λάμπουν επειδή καίγονται. Το μπάσο κρατά τον ρυθμό σαν σφυγμό σε οριακή πίεση, ενώ τα τύμπανα ανασαίνουν πίσω από τον ήχο, κρατώντας τα πάντα έτοιμα να εκραγούν. Κάπου στη μέση του, το "One Million" σπάει τη φούσκα. Η μπάντα χαμηλώνει την ένταση, αλλά όχι το άγχος. Είναι ένα κομμάτι για τον χώρο ανάμεσα στην ελπίδα και την απογοήτευση, γραμμένο λες και οι στίχοι στάλθηκαν σε ένα γράμμα που δεν έφτασε ποτέ. Η φωνή της Tuttle επιπλέει πάνω από τα τύμπανα σαν σκιά που δεν θέλει να φύγει.

Το R is for Rocket είναι ένα άλμπουμ για ανθρώπους που δεν αντέχουν άλλο την ειρωνεία. Για όσους ψάχνουν ακόμη το συναίσθημα πίσω από το distortion, τη φλόγα μέσα στα ερείπια της ανεξαρτησίας. Προσοχή, αν και μοιάζει σε σημεία, οι Rocket δεν φτιάχνουν έναν "retro" ήχο, αλλά κάτι πιο δύσκολο: έναν ήχο που ανασαίνει του σήμερα. Που ακούγεται ζωντανός, ευάλωτος, γεμάτος λάθη και στιγμές καθαρής ομορφιάς.

Κομμάτια όπως τα "Crossing Fingers" και το εξαιρετικό "Number One Fan" αποκαλύπτουν όλο το εύρος των Rocket, από οργισμένες ηλεκτρικές κιθάρες μέχρι σκοτεινά, εσωστρεφή ακουστικά περάσματα, που αφήνουν τις κιθάρες να χαθούν μέσα στα όργανα και τα synths. Kαι έτσι μέσα σε μόλις δέκα τραγούδια, η μπάντα καταφέρνει να χαράξει το δικό της στίγμα, αν και είναι φανερό πως υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά: τα επόμενα βήματά τους πρέπει να στοχεύουν στη λεπτομερή τελειοποίηση αυτού του αποτυπώματος, ώστε η δισκογραφία τους να αποκτήσει μια απόλυτα προσωπική ταυτότητα, χωρίς να κοιτάζει διαρκώς πίσω στα φαντάσματα του παρελθόντος.

Όταν φτάνεις στο τελευταίο κομμάτι, το ομώνυμο "R is for Rocket", η μπάντα ρίχνει τα πάντα στη φωτιά για να σιγουρευτεί πως οι τελευταίες νότες του πρώτου της άλμπουμ θα χαραχτούν στη μνήμη. Με διάρκεια έξιμισι λεπτών, το τραγούδι μοιάζει με ένα μικρό "magnum opus" πριν καν αρχίσει η πορεία τους, ούτε υπερβολικό, ούτε εκτός τόπου, αλλά μια απόδειξη του πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν. Με άλλα λόγια, ας τους δώσουμε μερικά χρόνια ακόμη και θα μιλάμε για μια δύναμη που θα αλλάξει το τοπίο. Γιατί, το R is for Rocket είναι μόνο η εκκίνηση.