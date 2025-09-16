Brad Mehldau – Ride into the Sun

Ένα από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το έργο του Brad Mehldau είναι η εξαιρετικά λεπτή προσέγγιση που εφαρμόζει στις ερμηνείες του ενός εξατομικευμένου ροκ-ποπ τραγουδιού μετά τη δεκαετία του '60. Οι ερμηνείες του στους Beatles και στους Nick Drake, Paul Simon και στη συνέχεια τους Radiohead, είναι εμποτισμένες με το είδος της προσοχής στη λεπτομέρεια και του βαθύ σεβασμού που συνήθως προσδίδει ένας κλασικός μουσικός στο ρεπερτόριο ενός συνθέτη.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο 20άρης τότε Brad Mehldau μετακόμισε από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες, όπου γνώρισε και έπαιξε με τον τραγουδοποιό Elliott Smith, ο οποίος γεννήθηκε μόλις ένα χρόνο νωρίτερα από τον πιανίστα, αλλά δυστυχώς δεν ήταν προορισμένος να φτάσει στη μέση ηλικία. Έχει αναφερθεί στη μουσική του Smith στο παρελθόν, κυρίως στο ελεγειακό "Sky Turning Grey", από το άλμπουμ Highway Rider του 2009. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για ένα ολόκληρο άλμπουμ-φόρο τιμής.

Ο στόχος είναι υψηλός. Για τον Mehldau, η μουσική του Smith ήταν «μια υπέροχη μουσική που καθρεφτίζει τη δική μας θλίψη και της δίνει ομορφιά και νόημα». Φιλοδοξεί να κάνει το ίδιο και εδώ, και μερικά από τα μικρά θέματα του Smith σίγουρα προσφέρονται για αυτό, με τη βοήθεια μιας πλούσιας παραγωγής που προσφέρει μια 18μελή ορχήστρα σε ορισμένα κομμάτια, μαζί με τις συνεισφορές του βασικού μέλους του τρίο του, Felix Moseholm ή του John Davis στο μπάσο, του Chris Thile στο μαντολίνο και τα φωνητικά, του Daniel Rossen στις κιθάρες και των σταθερών grooves από τον ντράμερ Matt Chamberlain.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος της πιο συγκινητικής μουσικής εδώ προέρχεται από το πιάνο, μερικές φορές χωρίς συνοδεία, καθώς η υπέροχη μελωδία του Smith, Sweet Adeline, επαναλαμβάνεται στο ίδιο θέμα, μερικές φορές σε τρίο ή ντουέτο. Υπάρχουν μερικά άλλα νέα πρωτότυπα τραγούδια του Mehldau, μαζί με μια σειρά από τραγούδια του Smith, ή ηχογραφημένα από τον ίδιο, και ένα του άλλου αξέχαστου τραγουδοποιού που έφυγε πρόωρα, του Nick Drake.

Οι μελωδίες του Smith γενικά ταιριάζουν στο ύφος και εξυπηρετούν καλά τον πιανίστα, ενώ οι Rossen (δύο φορές) και Thile που αναλαμβάνουν να αναμετρηθούν με τους στίχους δίνουν μεστές ερμηνείες, χωρίς υπερβολικούς συναισθηματισμούς. Στο πλαίσιο αυτού του δίσκου, τα κομμάτια με φωνητικά, όπως και τα ορχηστρικά φώτα του Mehldau, εξυπηρετούν τον ξεχωριστό σκοπό της άμβλυνσης πιθανής υπερβολής από τις πυκνές και ποικίλες ενορχηστρώσεις. Τα τραγούδια "Tomorrow Tomorrow" και "Southern Belle", με τον τραγουδιστή/κιθαρίστα Daniel Rossen (Grizzly Bear), προηγούνται του "Color Bars", με τον τραγουδιστή/μαντολινίστα Chris Thile (Punch Brothers, Nickel Creek), και τα δύο τοποθετημένα προσεκτικά μέσα στα δεκαέξι κομμάτια για να ενισχύσουν την σταδιακή ορμή του LP.

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, η ορχηστρική γραφή του Mehldau κλίνει προς το μη συμβατικό. Αυτό μας δίνει κομμάτια απρόβλεπτα διασκευασμένα και αποδομένα, ειδικά από το διαπεραστικό κλαρινέτο της Agnes Marchione και το σκοτεινό φαγκότο του Adrian Morejon. Τα κομμάτια που επικεντρώνονται στο πιάνο μεταξύ των ορχηστρικά εμπλουτισμένων διασκευών είναι επομένως ακόμη πιο ευπρόσδεκτα. Ένα αποκορύφωμα ολόκληρης της υπόθεσης, είναι το ντουέτο για πιάνο και λιτά εκτελεσμένα κρουστά στο Satellite, όπου ο Mehldau και ο Chamberlain δημιουργούν ένα δοκίμιο με βαθύ συναίσθημα από μια εστιασμένη στοχασμό σε μια χούφτα συγχορδιών.

Ο Mehldau χρησιμοποιεί μια ευέλικτη οργανική παλέτα με συνεχείς μεταβάσεις μεταξύ σόλο πιάνου, τρίο και σχηματισμών τραγουδιών κιθάρας με πολύχρωμες προεκτάσεις μέσω των εξαιρετικά διασκευασμένων ομάδων ξύλινων πνευστών και εγχόρδων του πιανίστα.

Μερικές φορές το στίγμα στις εκτελέσεις δίνει ο Nick Drake –ο ​​«οραματιστής Νονός του Elliott Smith», σύμφωνα με τον Mehldau. Αναπαράγεται εδώ πολύ όμορφα το ορχηστρικό κομμάτι "Sunday" του τελευταίου, με το φλάουτο να καθοδηγεί την folk-jazz ενορχήστρωση. Η συμπερίληψη υλικού από άλλες ιδιοσυγκρασιακούς singer-song writers συνεχίζεται με το "Thirteen" των Big Star, που είχε διασκευάσει και ο ίδιος ο Elliott Smith, σε μια πιο αυτοσχεδιαστική προσέγγιση. Η συμπερίληψη των τραγουδιών του Nick Drake και των Big Star χρησιμεύει στο να τοποθετήσει τον Smith σε μια γενεαλογία χαμένων οραματιστών των οποίων τα τραγούδια συνεχίζουν να λάμπουν δεκαετίες μετά τη δημιουργία τους. Ο Mehldau τα κάνει όλα να ακούγονται σαν κεφάλαια της ίδιας ιστορίας.

Άλλα κομμάτια όπως το "Better Be Quiet Now", με ορχήστρα δωματίου υπό τη διεύθυνση του Dan Coleman, προχωρούν την ενορχήστρωση σε μεγάλο βάθος. Κάθε ενδιάμεσο μέρος προσφέρει μια επέκταση των κύριων θεμάτων στο πρωτότυπο υλικό του Elliott Smith.

Ομοίως, η παρουσία των τεσσάρων πρωτότυπων συνθέσεων του Mehldau, συμπεριλαμβανομένου του "Somebody Cares, Somebody Understands". Το "Sweet Adeline Fantasy" βασίζεται στο riff της κιθάρας που καθοδηγεί το πρωτότυπο τραγούδι του Elliott και συνεχίζει από εκεί, κάνοντας παραλλαγές. Το "Ride into the Sun, Part 1" συνεχίζει από το "The White Lady Loves You More" του Elliott. Εισάγει ένα θέμα στο τέλος του, το οποίο αναδύεται στο τέλος του "Ride into the Sun Part II" — ένα κάπως παρήγορο, λυτρωτικό θέμα.

Με το Ride Into the Sun, ο Brad Mehldau δημιούργησε ένα αριστούργημα που ξεπερνά έναν τυπικό φόρο τιμής. Είναι ταυτόχρονα μια πράξη ευλάβειας και ριζοσπαστικής επανερμηνείας - μια πράξη που διευρύνει το σύμπαν του Elliott Smith. Λίγα άλμπουμ καταφέρνουν να νιώσουν τόσο οικεία αλλά και τόσο περιπετειώδη, τόσο ριζωμένα στον κόσμο ενός καλλιτέχνη, αλλά αναμφισβήτητα σφραγισμένα με την ιδιοφυΐα ενός άλλου. Αξίζει να αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο συγκινητικά, φιλόδοξα και επιτυχημένα έργα της καριέρας του Mehldau.