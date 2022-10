Υποτιμημένη η φράση “αυτό είναι απλά ένα demo”, που συχνά ακούγεται στα studio ηχογραφήσεων η στις κουβέντες των μουσικών. Η ιστορία έχει πολλές φορές αποδείξει ότι αν κάποιος είναι “πραγματικά σπουδαίος” μουσικός, ακόμα και η πιο απλή (ή πρώιμη) εκδοχή ενός “πραγματικά σπουδαίου” κομματιού, μπορεί να ακούγεται το ίδιο μαγική, ή τέλοσπάντων να κρύβει μέρος της μαγείας που ίσως εν μέρει δικαιολογεί και τη συχνή ασθένεια των μουσικών υπό τον όρο “demo love”.

Και αν το “demo love” έχει μέσα στα χρόνια “διχάσει” τις γνώμες παραγωγών - ενορχηστρωτών και ερμηνευτών για το πως θα ακούγεται το τελικό αποτέλεσμα, μπορείτε να φανταστείτε τον ενθουσιασμό κάποιου όταν μισό αιώνα μετά ακούει την πρώτη “πιάνο” εκδοχή του επικού “I Am The Black Gold Of The Sun” όπως το 1971 έγινε γνωστό από το βασικό όχημα του Stepney, τους ανυπέρβλητους ψυχεδελοσόυλ παιχταράδες Rotary Connection.

Ναι, το “That’s The Way Of The World” με όλα τα χαρακτηριστικά μιας βιαστικής σπιτικής ηχογράφησης (όπως ο βήχας στην αρχή) ξετυλίγει την βασική μελωδική γραμμή του ομότιτλου μεγάλου χιτ των Earth Wind & Fire με τη διαφορά ότι δεν έχει τα vocals, τα έγχορδα και πνευστά και είναι παιγμένο σε ένα από τα πρώτα Moog synthesizer με την βασική drum machine υποστήριξη που του είχαν ενσωματωμένη. Και ακολουθεί το “Imagination”, άλλη μια από τις σημαντικές συνεισφορές του Stepney στον κατάλογο των Earth, Wind & Fire. Πρακτικά σχεδόν κάθε demo εκδοχή που απολαμβάνει κανείς στη “γεμάτη” (βλέπε διπλό βινύλιο διάρκειας 77 λεπτών) έκδοση, που επιμελήθηκε η International Anthem μαζί με τις κόρες του Stepney και ασφαλώς με όλο το κύρος που φέρει πλέον το σπουδαίο δισκογραφικό label από το Σικάγο, αποτελεί προσχέδιο κάποιου κομματιού που μήνες ή χρόνια μετά ο κόσμος θα αποθέωνε σαν μέρος της τόσο επιδραστικής soul, blues, jazz σκηνής της πόλης. Aπό την εποχήοι ευφάνταστες ενορχηστρώσεις του Stepney και ο ζεστός αναλογικός ήχος που χαρακτήριζαν τις παραγωγές του, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην πιο απλή, αλλά εξίσου αποτελεσματική εκδοχή τους, μετατρέποντας την εν λόγω κυκλοφορία σε must have για όσους συνδέθηκαν με το παραπάνω μουσικό κίνημα.