Επείγουσα επανεκκίνηση απαιτούν τα όμορα, δημιουργικά μυαλά των Noah Lennox και Peter Kember, στην πρώτη τους κοινή, δισκογραφική κυκλοφορία. Παρόλο που οι δυο τους έχουν συμμετάσχει ως παραγωγοί, συνθέτες και ερμηνευτές στις solo δουλειές του άλλου, το Reset είναι το πρώτο άλμπουμ στο οποίο ενώνουν ολοκληρωτικά τις δυνάμεις του. Και το αποτέλεσμα είναι μία κασετίνα γεμάτη από λαχταριστές, γλυκές μπουκίτσες σαμπλαρισμένης, ψυχεδελικής pop που χρωστάει τα μέγιστα στην γλυκόπικρη ευφορία των Doo-wop συγκροτημάτων. Είναι απολαυστικός ο τρόπος που ο Panda Bear αναμοχλεύει όλα αυτά τα εκλεκτικά samples για να τα εντάξει αρμονικά στο ηχητικό σύμπαν που συνθέτει τόσα χρόνια μέσω των Animal Collective και των προσωπικών του δίσκων, παρακάμπτοντας ωστόσο αυτή τη φορά το σημείο αναφοράς Brian Wilson για να φτάσει κατευθείαν στην ηχητική πηγή. Στα “Edge Of The Edge”, “Danger” και “Livin’ In The After”, ο Lennox επανασυναρμολογεί το χρονικό, ηχητικό παζλ με τον τρόπο που το κάνουν οι Avalanches, όμως από την μεριά ενός ανθρώπου που έχει μάθει να πορεύεται ως frontman. Γι’ αυτό το λόγο, το Reset μπορεί να ακούγεται ορισμένες φορές ως ένα άλμπουμ του Panda Bear, όμως είναι η διακριτική, μα καίρια, παρουσία του Sonic Boom που πειράζει μερικώς την κλασική φόρμουλα: οι στοχευμένες, ερμηνευτικές του εμφανίσεις, όπως το χαρακτηριστικό “Give it to me” στο εθιστικό Go On, και τα διαστημικά κουμπάκια του - “Everything’s Been Leading To This” - χαρίζουν μία αναπάντεχη αλητεία στο άκουσμα. Το άλμπουμ θα μπορούσε πολύ εύκολα να ολισθήσει στο πεδίο της τοξικής νοσταλγίας, αλλά δεν το κάνει και οι λόγοι δεν είναι τόσο προφανείς. Να είναι η συνθετική ιδιοφυία αυτής της δυάδας; Ίσως το ότι έχουμε αποδεχθεί την ηχητική παλινδρόμηση στο παρελθόν ως μία zeitgeist νόρμα; Ή πλέον μετρώντας τόσες πληγές στο παρόν, η νοσταλγία μπορεί να έχει μόνο θετικό πρόσημο; Όπως και να έχει, η επανεκκίνηση των Panda Bear και Sonic Boom είναι ολική, ζωτική και απαραίτητη, και πετυχαίνει κέντρο στο στόχο της.