Τα τελευταία χρόνια, οι Placebo το είχαν γυρίσει στις επετειακές συναυλίες, A Place for Us to Dream – 20 Years of Placebo, που είχε περάσει και από την Ελλάδα το 2017 και μόλις το 2019 ο μπασίστας Stefan Olsdal ανακοίνωσε ότι ετοιμάζουν νέα κυκλοφορία. Από την τελευταία κυκλοφορία των Placebo το Loud Like Love του 2013 μέχρι και σήμερα, στο στρατόπεδο των Placebo σημειώθηκε μια μεγάλη αλλαγή καθώς ο ντράμερ Steve Forrest αποχώρησε το 2015, δίχως να αντικατασταθεί επίσημα, με αποτέλεσμα το Never Let Me Go να ηχογραφηθεί με session ντράμερ (Matthew Lunn και Pietro Garrone).

Το άλμπουμ ήταν έτοιμο το 2021, και τον Σεπτέμβριο του 2021 ακούσαμε το πρώτο single του άλμπουμ το "Beautiful James" και τον Νοέμβριο του 2021 το "Surrounded by Spies" και οι οπαδοί των Placebo έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι: Η μελαγχολία των τραγουδιών, τα διάσπαρτα ηλεκτρονικά στοιχεία και η γνώριμη φωνή του Brian Molko είναι ακόμα εδώ το 2022 με αποτέλεσμα η πρώτη ολοκληρωμένη ακρόαση να σε κάνει να αναφωνήσεις ότι είναι καλό (!). Δεν μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος από τη μελαγχολία του "Happy Birthday in the Sky" που μιλάει για όσους δεν είναι πια κοντά μας, ή από τον σκοτεινό ηλεκτρονικό ρυθμό του "Surrounded by Spies". Ενώ ακόμα και το "Sad White Reggae" που έχει έναν dance ρυθμό στην αρχή και φαίνεται να είναι το «χαρούμενο» τραγούδι του άλμπουμ μαζί με το "Twin Demons", μοιράζεται κι αυτό αυτή βασική νότα της γοητευτικής μελαγχολίας, η οποία κορυφώνεται στο υπνωτικό "Went Missing".

Από τα ραδιοφωνικά "Beautiful James" και "Try Better Next Time", το οργισμένο "Hugz" μέχρι το "Fix Yourself" με το οποίο ολοκληρώνεται το άλμπουμ, οι Placebo έχουν τα τραγούδια για να ικανοποιήσουν τους οπαδούς τους (που είναι και ο βασικός στόχος) αλλά και τους κριτικούς: Οι μεν οπαδοί, πήγαν το Never Let Me Go νούμερο 1 σε πωλήσεις σε χώρες όπως Γερμανία και Ολλανδία, ενώ οι κριτικοί ομόφωνα συμφωνούν ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ των Placebo εδώ και πολλά χρόνια, ίσως και από την εποχή του Meds (2006). Δεν θα διαφωνήσω σε καμία περίπτωση, είχα χρόνια να ακούσω ολόκληρο άλμπουμ των Placebo, και το Never Let Me Go με κέρδισε. Καλύτερο τραγούδι το "Surrounded by Spies" για εμένα, και βγάζω το καπέλο που μετά από τόσα χρόνια οι Placebo κατάφεραν να κυκλοφορήσουν ένα άλμπουμ που δεν είναι ένα αναμάσημα του παρελθόντος, αλλά πατάει στο ένδοξο παρελθόν παίρνοντας τα καλύτερα στοιχεία και μας δείχνει τους Placebo του 2022, ένα συγκρότημα που δισκογραφικά έχει ακόμα πολλά να δώσει.